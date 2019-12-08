НОВИНИПрезидент Володимир Зеленський призначив новим головою Житомирської обладміністрації Віталія Бунечка.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський призначив нового главу Житомирської ОДА
Бунечко очолив регіон після роботи в СБУ
Фото: Журнал Житомира
Бунечка представили в рамках робочого візиту Зеленського в Житомир.
"Дозвольте мені представити нового голову Житомирської обласної державної адміністрації Бунечка Віталія Івановича. Я вас вітаю", - сказав Зеленський, вручивши Бунечкові губернаторське посвідчення.
Бунечко раніше працював першим заступником головного управління СБУ в Донецькій і Луганській областях.
Попереднього губернатора Ігоря Гундича звільнили наприкінці червня. Останнім часом обов'язки голови обладміністрації виконував Ярослав Лагута.
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