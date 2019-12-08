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Зеленський призначив нового главу Житомирської ОДА

Бунечко очолив регіон після роботи в СБУ
Президент Володимир Зеленський призначив новим головою Житомирської обладміністрації Віталія Бунечка.
Зеленський призначив нового главу Житомирської ОДА Фото: Журнал Житомира

Бунечка представили в рамках робочого візиту Зеленського в Житомир.

"Дозвольте мені представити нового голову Житомирської обласної державної адміністрації Бунечка Віталія Івановича. Я вас вітаю", - сказав Зеленський, вручивши Бунечкові губернаторське посвідчення.

Бунечко раніше працював першим заступником головного управління СБУ в Донецькій і Луганській областях.

Попереднього губернатора Ігоря Гундича звільнили наприкінці червня. Останнім часом обов'язки голови обладміністрації виконував Ярослав Лагута.

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