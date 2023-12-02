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CУСПІЛЬСТВО

Головний герой "Сам удома" Маколей Калкін отримав зірку на Голлівудській алеї слави

02 грудня 2023, 18:28
Головний герой
Getty images
Ця зірка вже 2 765-та з моменту завершення будівництва Алеї Слави в 1961 році.

На Голлівудській алеї слави відкрили зірку на честь Маколея Калкіна за 40 років його акторської карʼєри, апогеєм якої став фільм "Сам удома".

Про це пише CBS.

Кетрін О’Хара, яка зіграла матір персонажа Калкіна, Кевіна, у фільмі "Сам удома" та його продовженні 1992 року "Один удома 2: Загублений у Нью-Йорку", теж була присутня на нагородженні.

"Ти так заслуговуєш на свою зірку на Голлівудській алеї слави. І дякую, що запросив мене, твою несправжню маму, яка залишила тебе вдома самого не раз, а двічі, щоб взяти участь у цій щасливій події. Я так пишаюся тобою", — сказала акторка.

Ця зірка вже 2 765-та з моменту завершення будівництва Алеї Слави в 1961 році.

Народився Маколей Калкін 26 серпня 1980 року в Нью-Йорку. Він розпочав свою сценічну карʼєру в 1984 році, коли йому було 4 роки, у виставі «Діти Баха» в Manhattanʼs Symphony Space. А на екрані актор дебютував у драмі 1988 року "Ракета Гібралтар", де зіграв одного із семи онуків сценариста, що пішов на пенсію. У вісім років, у 1990 році, за фільм "Сам удома" Калкін отримав номінацію на "Золотий глобус" за найкращу роль. У 1991 році Калкін отримав премію American Comedy Award за головну роль як найсмішніший актор у фільмі.

У 2013—2018 роках Маколей Калкін був фронтменом комедійного рок-гурту The Pizza Underground, а у 2017 році став видавцем і генеральним директором Bunny Ears, сатиричного сайту і подкастів про поп-культуру.

Сам удомазірки

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