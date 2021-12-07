НОВИНИГоловний інфекційний лікар США Ентоні Фаучі заявив, що поки немає потреби вводити третю дозу вакцини проти коронавірусу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Головний інфекціоніст США не бачить потреби у третій дозі COVID-вакцин
Це не те, що ми кажемо: "ні, нам не треба підсилювач, і ця історія назавжди закінчилась
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Голос Америки.
"Спираючись на інформацію, яку ми маємо, Центри із контролю та профілактики захворювань та Федеральна адміністрація з контролю за продуктами та ліками заявляють, що ми не мусимо давати людям підсилювач, який додають до вакцини із двох доз або з однієї дози", - заявив Фаучі.
За його словами, американські вчені продовжують вивчати, це питання. Головний інфекціоніст не виключив, що у майбутньому уряд США може змінити рекомендації. "Це не те, що ми кажемо: "ні, нам не треба підсилювач, і ця історія назавжди закінчилась", - зауважив він в інтерв’ю CNN.
Як повідомлялося, американська компанія Pfizer разом з німецькою корпорацією BioNTech заявили про плани розпочати випробування третьої дози вакцини з метою посилення імунітету проти нових штамів COVID-19.
Компанії планують оприлюднити точні дані незабаром, а також подати результати досліджень до американського і європейського регуляторів – FDA та EMA.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
12 07 2021 11:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО У Берліні відбулася зустріч Зеленського та Штайнмаєра
- ВІДЕО У Китаї представили робота-гуманоїда
- ВІДЕО Засновник Virgin Бренсон злітав у космос
- Стартап у США заявив про створення першого у світі грудного молока, культивованого з клітин
- 7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном
No articles