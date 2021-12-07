Головний інфекціоніст США не бачить потреби у третій дозі COVID-вакцин

Це не те, що ми кажемо: "ні, нам не треба підсилювач, і ця історія назавжди закінчилась

Головний інфекційний лікар США Ентоні Фаучі заявив, що поки немає потреби вводити третю дозу вакцини проти коронавірусу.

Про це повідомляє Голос Америки.

"Спираючись на інформацію, яку ми маємо, Центри із контролю та профілактики захворювань та Федеральна адміністрація з контролю за продуктами та ліками заявляють, що ми не мусимо давати людям підсилювач, який додають до вакцини із двох доз або з однієї дози", - заявив Фаучі.

За його словами, американські вчені продовжують вивчати, це питання. Головний інфекціоніст не виключив, що у майбутньому уряд США може змінити рекомендації. "Це не те, що ми кажемо: "ні, нам не треба підсилювач, і ця історія назавжди закінчилась", - зауважив він в інтерв’ю CNN.

Як повідомлялося, американська компанія Pfizer разом з німецькою корпорацією BioNTech заявили про плани розпочати випробування третьої дози вакцини з метою посилення імунітету проти нових штамів COVID-19.

Компанії планують оприлюднити точні дані незабаром, а також подати результати досліджень до американського і європейського регуляторів – FDA та EMA.