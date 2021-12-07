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Головний інфекціоніст США не бачить потреби у третій дозі COVID-вакцин

Це не те, що ми кажемо: "ні, нам не треба підсилювач, і ця історія назавжди закінчилась
Головний інфекційний лікар США Ентоні Фаучі заявив, що поки немає потреби вводити третю дозу вакцини проти коронавірусу.
Головний інфекціоніст США не бачить потреби у третій дозі COVID-вакцин Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Голос Америки.
 
"Спираючись на інформацію, яку ми маємо, Центри із контролю та профілактики захворювань та Федеральна адміністрація з контролю за продуктами та ліками заявляють, що ми не мусимо давати людям підсилювач, який додають до вакцини із двох доз або з однієї дози", - заявив Фаучі.
 
За його словами, американські вчені продовжують вивчати, це питання. Головний інфекціоніст не виключив, що у майбутньому уряд США може змінити рекомендації. "Це не те, що ми кажемо: "ні, нам не треба підсилювач, і ця історія назавжди закінчилась", - зауважив він в інтерв’ю CNN. 
 
Як повідомлялося, американська компанія Pfizer разом з німецькою корпорацією BioNTech заявили про плани розпочати випробування третьої дози вакцини з метою посилення імунітету проти нових штамів COVID-19.
 
Компанії планують оприлюднити точні дані незабаром, а також подати результати досліджень до американського і європейського регуляторів – FDA та EMA.
 
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12 07 2021 11:17
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