У МОЗ роз’яснили, чи можна вакцинуватися проти COVID-19 одночасно з іншими щепленнями

Національна технічна група експертів з імунізації рекомендує проводити планову вакцинацію проти інших хвороб з інтервалом у 28 днів після отримання другої дози вакцини проти COVID-19

У Міністерстві охорони здоров'я роз'яснили, чи можна вакцинуватися проти COVID-19 одночасно зі щепленнями проти інших хвороб.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ, зазначає "Громадське".

Там зазначають, що Національна технічна група експертів з імунізації рекомендує проводити планову вакцинацію проти інших хвороб з інтервалом у 28 днів після отримання другої дози вакцини проти COVID-19.

Водночас у разі необхідності можна скоротити цей інтервал до 14 днів, зазначили у відомстві. Вакцинацію проти COVID-19 можна провести через 14 днів після щеплення проти інших інфекційних хвороб.

У МОЗ уточнили, що ці рекомендації не стосуються вакцинації за екстреними показаннями. Її можна робити незалежно від часу отримання щеплення проти COVID-19. Водночас обидві дози "антиковідної" вакцини зараховуються.

Зазначимо, що в Україні за минулу добу, 9 липня, зробили 114 660 щеплень проти коронавірусу - це рекордна добова кількість від початку вакцинальної кампанії. Уже третю добу поспіль в Україні встановлюють рекорди за кількістю щеплень.