Головний інфекціоніст США підтвердив, що Трамп більш не заразний

Головний американський інфекціоніст Ентоні Фаучі перевірив останні медичні дані президента США Дональда Трампа і зробив висновок, що глава держави не заразний на коронавірус COVID-19, повідомляє телеканал CNN з посиланням на заяву.

"За запитом Білого дому, директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань Ентоні Фаучі і заступник директора Кліфорд Лейн перевірили загальну кількість результатів тестів президента на COVID-19, зокрема тест полімеразної ланцюгової реакції, який був зроблений в NIH (Національні інститути охорони здоров'я США)", - йдеться в заяві цієї установи.

"Вони підтвердили, що всі наявні дані свідчать про те, що президент не є заразним для кого-небудь", - заявили в NIH. Дані були зібрані і проаналізовані у вівторок ввечері.

Пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на CNN.

Національні інститути охорони здоров'я США - установа МОЗ США, яка складається з 27 інститутів і дослідних центрів.

11 жовтня про незаразність Трампа, який переніс коронавірусну інфекцію, оголосив його лікар-куратор Шон Конлі. У записці на ім'я прес-секретаря Білого дому Кейлі Макінані доктор написав: "Радий повідомити, що на додаток до того, що президент відповідає критеріям CDC (Центр з контролю і профілактики захворювань - ІФ) для безпечного припинення ізоляції, сьогоднішня ранкова ПЛР проба на COVID -19 показала, що за визнаними нині стандартами він більше не є джерелом передання інфекції".

На цьому тижні президент повернувся до передвиборчої кампанії. Він почав з мітингу в Сенфорді (штат Флорида) у понеділок увечері, у вівторок провів мітинг в Пенсільванії. Очікується, що сьогодні Трамп відвідає Айову, де також буде організований передвиборчий мітинг.

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