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Головний конкурент Трампа знявся з виборів і підтримав його – BBC

22 січня 2024, 08:16
Головний конкурент Трампа знявся з виборів і підтримав його – BBC
Wikipedia
Кандидат у президенти США від Республіканської партії і губернатор Флориди Рон ДеСантіс зупинив свою президентську кампанію.

Про це повідомляє BBC.

Крім того, ДеСантіс підтримав Дональда Трампа. 

"Якби я міг щось зробити для досягнення сприятливого результату, більше зупинок кампанії, більше інтерв'ю, я б зробив це. Але я не можу просити наших прихильників жертвувати свій час і ресурси. У нас немає чіткого шляху до перемоги. Відповідно, я сьогодні призупиняю свою кампанію", - сказав він.

За словами ДеСантіса, що для нього є абсолютно очевидним, що більшість республіканських виборців на праймеріз "хочуть дати Дональду Трампу ще один шанс".

"Я підтримую його, тому що ми не можемо повернутися до старої республіканської гвардії минулих років або до перепакування, сформованого з перегрітого корпоративізму, який представляє Ніккі Хейлі", - додав політик.

Нагадаємо, що цей кандидат у президенти США виступив проти членства України в НАТО і допомоги.

 

ТрампДесантіс

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