Голову Антикорупційного суду не обрали з першої спроби

Під час першого голосування найменше голосів отримав Галабала

Голову новоствореного Антикорупційного суду не обрали з першої спроби. Для участі висунули трьох суддів, до другого туру вийшли двоє — утім жоден з двох не набрав необхідної кількості голосів від зборів суддів.

На посаду голови претендували Олег Павлишин, Олена Танасевич та Маркіян Галабала, повідомляє "Громадське".

Під час першого голосування найменше голосів отримав Галабала (9), відповідно він вибув з голосування.

У другому етапі голосуванні розрив між Танасевич і Павлишиним склав 1 голос — 16 і 15 відповідно, утім для перемоги кандидат має набрати 20 голосів.



Фото:"Громадське"

Відтак голосування за голову Антикорупційного суду розпочнеться спочатку після годинної перерви.

Маркіян Галабала — заступник Голови Тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів судів загальної юрисдикції та експерт судової групи Реанімаційного пакету реформ. Адвокат-практик, який має власне адвокатське бюро. Був адвокатом Міхеїла Саакашвілі.

Танасевич раніше працювала суддею Печенізького райсуду Харківської області. Вона закінчила харківську юридичну академію Ярослава Мудрого, а присягу судді склала в 2012 році. Рух ЧЕСНО не знайшов інформації, яка б свідчила про недоброчесність Танасевич.

Олег Павлишин з 2002 року працював суддею Апеляційного суду Львівської області. У 1990-х він працював в правоохоронних органах, а з 1994 року був суддею Городоцького райсуду Львівської області.

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