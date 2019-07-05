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Голову Антикорупційного суду не обрали з першої спроби

Під час першого голосування найменше голосів отримав Галабала
Голову новоствореного Антикорупційного суду не обрали з першої спроби. Для участі висунули трьох суддів, до другого туру вийшли двоє — утім жоден з двох не набрав необхідної кількості голосів від зборів суддів.
Голову Антикорупційного суду не обрали з першої спроби Фото:Hromadske

На посаду голови претендували Олег Павлишин, Олена Танасевич та Маркіян Галабала, повідомляє "Громадське".

Під час першого голосування найменше голосів отримав Галабала (9), відповідно він вибув з голосування.

У другому етапі голосуванні розрив між Танасевич і Павлишиним склав 1 голос — 16 і 15 відповідно, утім для перемоги кандидат має набрати 20 голосів.


Фото:"Громадське"

Відтак голосування за голову Антикорупційного суду розпочнеться спочатку після годинної перерви.

Маркіян Галабала — заступник Голови Тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів судів загальної юрисдикції та експерт судової групи Реанімаційного пакету реформ. Адвокат-практик, який має власне адвокатське бюро. Був адвокатом Міхеїла Саакашвілі.

Танасевич раніше працювала суддею Печенізького райсуду Харківської області. Вона закінчила харківську юридичну академію Ярослава Мудрого, а присягу судді склала в 2012 році. Рух ЧЕСНО не знайшов інформації, яка б свідчила про недоброчесність Танасевич.

Олег Павлишин з 2002 року працював суддею Апеляційного суду Львівської області. У 1990-х він працював в правоохоронних органах, а з 1994 року був суддею Городоцького райсуду Львівської області.

Додамо, судді-співмешканці, поет, доценти, адвокати, судді з райцентрів, власник кредиту на телевізор і навіть адвокат Саакашвілі - ВВС News Україна зібрала найцікавіше про людей, які в Україні судитимуть за корупцію.

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07 05 2019 14:45
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