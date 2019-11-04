Антикорупційний суд: хто ці люди, які саджатимуть корупціонерів

Троє суддів антикорупційного суду до війни на Донбасі працювали у містах, які опинились під контролем бойовиків, та виїхали з тих районів.

Катерина Широка

Суддя Луганського окружного адміністративного суду Катерина Широка навчалась у США - Chicago Loyola University. До призначення суддею працювала в міліції та бізнесі.

Зараз її суд працює у Старобільську на Луганщині.

Матір працює бухгалтером у цьому ж суді.

Задекларувала квартиру в Луганську та Старобільську. У батька є будинок та квартира біля Києва.

Зарплата судді склала 231 тисяча гривень.

Олег Коліуш

Другим переселенцем з окупованого Донбасу в антикорупційному суді буде Олег Коліуш.

В 2012 році став суддею районного суду Луганська, а з початком війни перевівся працювати до Кременчука на Полтавщині.

Родина має кілька квартир у Луганську, Кременчуці та Кропивницькому.

На дружину, яка є суддею у Кіровоградській області, записаний автомобіль Honda CR-V 2014 року.

Його платня складає 257 тисяч гривень, а дружини 200 тисяч гривень.

Володимир Воронько

Питання щодо доброчесності у активістів виникали і до судді господарського суду Дніпропетровської області Володимира Воронька, який переїхав з Луганська після початку бойових дій.

Пан Воронько працював у прокуратурі Луганщини, став суддею в 1999 році й був заступником голови господарського суду області.

Задекларував квартиру в Харкові на дружині, а також землю та гараж у Луганську.

Активісти закидали йому, що міг не задекларувати продаж квартир, які залишились у Луганську.

Інші регіони

Ще семеро суддів представлятимуть в антикорупційному суді інші регіони України.

Микола Глотов

Адвокат з Рівного Микола Глотов запам'ятався у місті під час протестів 2013-2014 року, коли відстоював у судах інтереси протестувальників.

Адвокатом працює з 2011 року.

У декларації Миколи Глотова є квартира біля Рівного, а також спільне житло з дружиною у самому облцентрі, автомобіль та трактор.

Сам він розповідає, що пише вірші й навіть задекларував власну повість "Разом на віки".

У 2017 році він заробив 285 тисяч гривень, а його дружина, яка працює помічником судді у Рівненському міському суді, - 164 тисячі гривень.

Інна Калугіна

Суддя Мелітопольського міськрайонного суду Інна Калугіна працює на посаді з 2010 року.

Юридичну освіту отримала у Прикарпатському університеті, а потім довго працювала помічником судді.

Пані Калугіна задекларувала дві квартири матері та будинок у Мелітополі. В самої судді є земельна ділянка.

За 2017 рік Інна Калугіна заробила 313 тисяч гривень платні. На той час вона позичила 5 тисяч доларів та 260 тисяч гривень третім особам.

Даниїла Чорненька

Даниїла Чорненька працює суддею Монастирищенського районного суду на Черкащині з 2002 року.

Пані Чорненька розлучена, задекларувала квартиру у співвласності у Монастирищі, а також автомобіль Chery Tiggo 2013 року.

У 2017 році вона мала 320 тисяч гривень заробітної плати й ще 73 тисячі пенсії.