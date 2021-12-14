Україна визначила "довгий список" кандидатів на посаду судді ЄСПЛ

13 грудня 2021 року відбулося засідання конкурсної комісії з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України

Українська сторона визначилася зі списком кандидатів, допущених до участі у конкурсі з метою обрання суддею Європейського суду з прав людини від України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Так, 13 грудня 2021 року відбулося засідання конкурсної комісії з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України.

За його результатами був визначений список з 15 кандидатів.

Серед кандидатів слід відзначити Миколу Гнатовського, який тричі поспіль був президентом Європейського комітету із запобігання катуванню, Аркадія Бущенка, суддю Верховного суду, а також колишню уповноважену Верховної ради з прав людини Валерію Лутковську.

Свою анкету подавав також колишній уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина, але не вклався в терміни подання.

Як повідомлялося, наприкінці жовтня президент України Володимир Зеленський вніс зміни до указу про конкурс для обрання нового судді ЄСПЛ від України, що мають шанс виправити деякі недоліки попереднього конкурсу.

Правозахисники називали недоліком попереднього складу комісії те, що там не було правозахисників-практиків або практикуючих адвокатів, які мають великий досвід роботи з ЄСПЛ.

Серед іншого, зміни передбачають, що конкурсна комісія повинна буде формувати рейтинг учасників конкурсу - за результатами співбесіди і тесту на володіння офіційними мовами Ради Європи.

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