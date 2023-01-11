До Вищої ради правосуддя обрали 5 нових членів
Про це повідомляє сайт ВРП
Суддів обирали таємним голосуванням. До бюлетеня було внесено 16 кандидатів.
Членами ВРП стали:
Алла Котелевець – суддя Харківського апеляційного суду.
Григорій Усик – суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного суду.
Олександр Сасевич – суддя Львівського окружного адміністративного суду.
Юлія Бокова – суддя Господарського суду Донецької області.
Ольга Попікова – суддя Північного апеляційного господарського суду.
Новообрані члени Вищої ради правосуддя склали присягу.
З'їзд продовжить роботу у четвер 12 січня.
Нагадаємо, позачерговий з'їзд суддів України має обрати вісьмох членів Вищої ради правосуддя.
Посли країн групи G7 у Києві очікують на ці призначення. Вони кажуть, що призначення 8 нових членів ВРП потрібне для руху України в ЄС.