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До Вищої ради правосуддя обрали 5 нових членів

11 січня 2023, 21:01
До Вищої ради правосуддя обрали 5 нових членів
джерело yaizakon
Позачерговий з'їзд суддів України обрав п'ятьох з восьми членів Вищої ради правосуддя.

Про це повідомляє сайт ВРП

Суддів обирали таємним голосуванням. До бюлетеня було внесено 16 кандидатів.

Членами ВРП стали:

Алла Котелевець – суддя Харківського апеляційного суду.

Григорій Усик – суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного суду.

Олександр Сасевич – суддя Львівського окружного адміністративного суду.

Юлія Бокова – суддя Господарського суду Донецької області.

Ольга Попікова – суддя Північного апеляційного господарського суду.

Новообрані члени Вищої ради правосуддя склали присягу.

З'їзд продовжить роботу у четвер 12 січня.

Нагадаємо, позачерговий з'їзд суддів України має обрати вісьмох членів Вищої ради правосуддя.

Посли країн групи G7 у Києві очікують на ці призначення. Вони кажуть, що призначення 8 нових членів ВРП потрібне для руху України в ЄС.

суддіВища рада правосуддя

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