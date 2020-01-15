Голови МЗС 5 країн зустрінуться у Лондоні щодо катастрофи літака МАУ

Як відомо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, розбився незабаром після зльоту 8 січня

"У рамках візиту міністр візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ України, Канади, Великої Британії, Швеції та Афганістану з метою координації зусиль для забезпечення належного розслідування обставин катастрофи літака МАУ рейсу PS 752 у Тегерані", - зазначили у міністерстві.

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко 15-16 січня перебуватиме з робочим візитом у Великій Британії, де візьме участь у зустрічі глав МЗС країн, громадяни яких загинули у катастрофі літака МАУ, повідомляє "Українська правда".

"У рамках візиту міністр візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ України, Канади, Великої Британії, Швеції та Афганістану з метою координації зусиль для забезпечення належного розслідування обставин катастрофи літака МАУ рейсу PS 752 у Тегерані", - зазначили у міністерстві.

Як відомо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, розбився незабаром після зльоту 8 січня.

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.

11 січня іранські військові офіційно визнали, що "ненавмисно" збили український пасажирський літак "Міжнародних авіаліній України".

За інформацією іранської сторони, система протиповітряної оборони прийняла пасажирський літак за крилату ракету.

Нагадаємо, що Іран створить спецсуд для розслідування катастрофи літака МАУ.