Іран створить спецсуд для розслідування катастрофи літака МАУ
Президент Ірану Хассан Рухані заявив, що в рамках судової системи буде створений спеціальний суд для розслідування причин катастрофи українського літака під Тегераном.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на іранське агентство IRNA.
"З того моменту, як я дізнався, що не не булла звичайна авіакатастрофа, я доклав багато зусиль, щоб скоротити розслідування і точно дізнатися, як літак збили" - сказав Рухані.
"Судова система повинна мати спеціальний суд з верховним суддею і десятками експертів. Це не звичайний випадок, увага всього світу буде прикута до цього суду" - наголосив президент Ірану.
Рухані пообіцяв сім'ям загиблих в Ірані та інших країнах слідкувати за цим питанням, вказавши на свої телефонні переговори з лідерами країн, громадяни яких загинули в авіакатастрофі українського літака в Ірані.
Разом з тим президент Ірану не зміг стриматись від звинувачень на адресу США.
"Винен не тільки той, хто натиснув на кнопку. Є й інші. Наші люди знають, що це була помилка. Але які обставини привели до такої помилки? Корінь усіх печалей знаходиться в Америці" - заявив Рухані.
Як відомо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, розбився незабаром після зльоту 8 січня.
На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.
11 січня після днів заперечень іранські військові офіційно визнали, що "ненавмисно" збили український пасажирський літак.
Нагадаємо, що катастрофа літака МАУ в Ірані: СБУ почало розслідування за трьома статтями.
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