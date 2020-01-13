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Катастрофа літака МАУ в Ірані: СБУ почало розслідування за трьома статтями

В СБУ зазначили, що на цьому етапі розслідування триває збір інформації
У зв’язку з катастрофою літака МАУ в Ірані головне слідче управління Служби безпеки України розпочало досудове розслідування за трьома статтями Кримінального кодексу України.
Катастрофа літака МАУ в Ірані: СБУ почало розслідування за трьома статтями

Про це повідомили в СБУ, передає агентство «Інтерфакс-Україна»,зазначає "Громадське".

«СБУ за дорученням Офісу генпрокурора розпочала розслідування обставин авіакатастрофи за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного або повітряного транспорту), ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України», — йдеться в повідомленні.

В СБУ зазначили, що на цьому етапі розслідування триває збір інформації.

Нагадаємо, що Іран заявив, що літак Boeing 737-800 компанії «Міжнародні авіалінії України» ненавмисне збила іранська ракета, оскільки його прийняли за ворожий об’єкт.

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13 01 2020 13:20
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