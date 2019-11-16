Гончарук обговорив з місією МВФ нову програму розширеного фінансування
Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук та міністр фінансів України Оксана Маркарова у п'ятницю, 15 листопада 2019 року, зустрілися з керівником місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) Рон ван Роденом і економістом місії Габором Пулою, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Україна продемонструвала і продовжує демонструвати швидке і успішне втілення реформ, задекларованих президентом, нашим урядом і парламентом. Упродовж останніх тижнів український парламент прийняв за основу проект закону про обіг земель сільськогосподарського призначення, а також прийняв за основу і в цілому закон про анбандлінг. Останній вже підписав президент. Тому ми сподіваємося на узгодження нової довгострокової програми розширеного фінансування, яка підтримає наші зусилля, спрямовані на прискорення економічного зростання", - наводить слова Гончарука прес-служба Кабінету міністрів України в суботу.
У свою чергу керівник місії МВФ відзначив важливість реформ, які українська влада успішно провела останнім часом, і висловив сподівання на підтримку і прискорення їхнього темпу.
Нагадаємо, що Місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Роном ван Роденом 14 листопада прибула до Києва і вже взялася до роботи
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