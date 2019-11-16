Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Гончарук обговорив з місією МВФ нову програму розширеного фінансування

"Ми сподіваємося на узгодження нової довгострокової програми розширеного фінансування, яка підтримає наші зусилля, спрямовані на прискорення економічного зростання", - наводить слова Гончарука прес-служба Кабінету міністрів України в суботу.
Гончарук обговорив з місією МВФ нову програму розширеного фінансування Український тиждень

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук та міністр фінансів України Оксана Маркарова у п'ятницю, 15 листопада 2019 року, зустрілися з керівником місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) Рон ван Роденом і економістом місії Габором Пулою, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Україна продемонструвала і продовжує демонструвати швидке і успішне втілення реформ, задекларованих президентом, нашим урядом і парламентом. Упродовж останніх тижнів український парламент прийняв за основу проект закону про обіг земель сільськогосподарського призначення, а також прийняв за основу і в цілому закон про анбандлінг. Останній вже підписав президент. Тому ми сподіваємося на узгодження нової довгострокової програми розширеного фінансування, яка підтримає наші зусилля, спрямовані на прискорення економічного зростання", - наводить слова Гончарука прес-служба Кабінету міністрів України в суботу.

У свою чергу керівник місії МВФ відзначив важливість реформ, які українська влада успішно провела останнім часом, і висловив сподівання на підтримку і прискорення їхнього темпу.

Нагадаємо, що Місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Роном ван Роденом 14 листопада прибула до Києва і вже взялася до роботи

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 11 2019 15:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.