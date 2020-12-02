Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Гончарук: У лютому платіжки будуть найнижчими за всю зиму

"За підсумками цієї зими українець заплатить значно менше, ніж минулої зими"
"Вона буде нижче, ніж в грудні. Зараз те, що ми бачимо, це те, що ціни на газ продовжують знижуватись. Ми це точно забезпечимо, щоб це було враховано в платіжці. Тобто в грудні вона була мінімальна, в лютому вона буде найнижчою за всю зиму", - сказав він.
Гончарук: У лютому платіжки будуть найнижчими за всю зиму Фото: з вільних джерел

Українці отримають трохи більші платіжки за житлово-комунальні послуги за січень 2020 року, ніж за грудень 2019 року, проте у лютому платіжки будуть найнижчими за всю зиму, повідомляє "Економічна правда".

Про це він сказав на брифінгу за підсумками засідання уряду.

За його словами, розмір платіжки у січні зріс, у тому числі, через те, що зросла ціна на газ для населення.

"Зараз за підсумками січня платіжка порівняно з груднем буде трошки вища. За різних причин. Адже обсяг споживання збільшився, ціна на ринку виросла", - зазначив Гончарук.

Проте у лютому, за його словами, платіжка буде нижчою.

"Вона буде нижче, ніж в грудні. Зараз те, що ми бачимо, це те, що ціни на газ продовжують знижуватись. Ми це точно забезпечимо, щоб це було враховано в платіжці. Тобто в грудні вона була мінімальна, в лютому вона буде найнижчою за всю зиму", - сказав він.

"За підсумками цієї зими українець заплатить значно менше, ніж минулої зими", - підкреслив голова уряду.

Нагадаємо, що "Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення на 11,7%.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 02 2020 15:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Всеукраїнський молодіжний конкурс есе: "Згода будує"

Всеукраїнський молодіжний конкурс есе: "Згода будує"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.