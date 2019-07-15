"Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення на 11,7%
"Кінцева ціна газу в регіонах України залежить від тарифу на розподіл газу, встановленого НКРЕКП для відповідного обл- чи міськгазу. Постачальники газу зобов’язані інформувати своїх споживачів про кінцеву ціну", - йдеться у повідомленні прес-служби "Нафтогазу".
Нагадаємо, що це вже друге поспіль зниження вартості газу "Нафтогазом": у червні вартість газу була знижена на 436 грн, або на 7,3% порівняно з травнем.
Кабінет міністрів зобов'язав "Нафтогаз України" знизити ціну природного газу для населення в липні ще на 650 гривень за тисячу кубічних метрів.
Із 1 травня в Україні починає діяти нова ціна на газ для населення і теплової генерації, затверджена на травень поточного року на рівні 8247 гривень за тисячу кубометрів (раніше було 8550 гривень).
Відповідне рішення було ухвалене в кінці квітня Кабінетом міністрів і НАК "Нафтогаз України".
На початку квітня "Нафтогаз" виконав розпорядження уряду і знизив ціну на газ для населення з квітня 2019 року із 8,55 грн за куб до 8,38 грн за куб – тобто на 17 копійок за куб.
Також Кабінет Міністрів ухвалив постанову №293 і зобов’язав "Нафтогаз" з червня продавати для населення газ дешевше.
А 12 червня уряд змінив формулу розрахунку ціни газу, який "Нафтогаз" продає населенню і теплокомуненерго.
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