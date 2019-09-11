Гончарук: Зростання ВВП на 40% за 5 років - абсолютно реальний результат
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що задеклароване зростання ВВП на 40% за 5 років є "абсолютно реальним результатом, але для цього треба буде добре попрацювати", повідомляє "Економічна Правда".
Про це він сказав на Київському міжнародному економічному форумі.
"Ми порахували уважно ризики, можливості, і зробили висновок, які максимвльно амбітні, але реалістичні цілі ми можемо перед собою поставити як країна. Тому задеклароване зростання на 40% за 5 років - це абсолютно реальний результат, який ми повинні з вами досягнути разом.
При цьому, нам, звичайно, треба буде добре попрацювати", - підкреслив Гончарук.
"Я би не говорив зараз про якісь радикальні речі. Я би говорив про те, що нам треба зробити домашнє завдання. У нас фантастична за потеніалом країна. Тут можна зробити набагато більше іноземному інвестору, аніж в їх юрисдикціях. Інвестувати сюди цікаво, питання лише в тому, що тут дуже високі ризики. Були дуже високі ризики.
І наше з вами завдання довести, що нам можна вірити. Ми просто повинні почати виконувати контракти як країна і як суспільство. І всередині країни, і назовні. Нам повинні вірити", - додав він.
За його словами, в Україні "традиційно велика кількість груп впливу, які звикли паратизувати на країні".
"Так більше не можна. Вчора я представив нового керівника Державної служби геології та надр - Романа Опімаха. На мою думку, професійна, порядна людина, з правильним світоглядом. У нього є два місяці, щоб навести лад в цій службі. За моєю інформацією, 80% людей в цій службі досі сиділи на конвертах (тобто зарплати в конвертах). Як можна взагалі розраховувати на те, що сюди до тебе прийде інвестор, якщо ти всім морочиш голову?. Тому я би почав з домашнього завдання", - зазначив Гончарук.
Крім цього, за його словами, потрібно змінювати бізнес-модель.
"Та бізнес-модель, яка була тут багатьма застосована - не працює, все це тупіковий шлях розвитку", - сказав він.
Нагадаэмо, що мінекономіки поліпшило оцінку зростання ВВП у 2019 році з 2,8% до 3,5%
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