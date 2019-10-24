Мінекономіки поліпшило оцінку зростання ВВП у 2019 році з 2,8% до 3,5%

Що стосується оцінки середньорічного обмінного курсу за оптимістичним сценарієм, то у 2020 році він очікується на рівні 24,8 грн/$, 23,9 грн/$ у 2021 році і 24,2 грн/$ у 2022 році

Як зазначено у матеріалах на сайті міністерства, консервативний сценарій розвитку економіки передбачає зростання реального ВВП у 2020 році на 3,7% замість колишніх 3,3%, проте оцінка зростання економіки у наступні два роки не змінилася.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства поліпшило оцінку зростання економіки України у 2019 році з 2,8%, закладених у травневому макропрогнозі, до 3,5%, свідчить оновлений макроекономічний прогноз, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як зазначено у матеріалах на сайті міністерства, консервативний сценарій розвитку економіки передбачає зростання реального ВВП у 2020 році на 3,7% замість колишніх 3,3%, проте оцінка зростання економіки у наступні два роки не змінилася.

Відповідно до припущень Мінекономіки, у 2021 році зростання економіки очікується на рівні на 3,8%, у 2022 році - на 4,1%.

За даними міністерства, консервативна оцінка зростання інфляції - 5,5% у 2020 році, 5,3% - у 2021 році і 5,1% у 2022 році.

"Припущення щодо середньорічного обмінного курсу - 27 грн/$ у 2020 році, 27,2 грн/$ у 2021 році і 27,5 грн/$ у 2022 році", - зазначило Мінекономіки.

Оптимістична оцінка зростання ВВП у 2020 році - 4,8%, у 2021 році - 5,5%, у 2022 році - 6,5%. Тоді як інфляція за оптимістичним сценарієм становитиме 5,8% у 2020 році і з5% у наступні два роки, зазначено в матеріалах Мінекономіки.

Що стосується оцінки середньорічного обмінного курсу за оптимістичним сценарієм, то у 2020 році він очікується на рівні 24,8 грн/$, 23,9 грн/$ у 2021 році і 24,2 грн/$ у 2022 році.

За оцінками Мінекономіки, середня заробітна плата в доларах виросте із $408,6 у 2019 році до $471,6 у 2020 році.

Водночас номінальний ВВП через зміцнення гривні та зниження інфляції зростатиме повільніше - 4,022 трлн грн у 2019 році, 4,5 трлн грн - у 2020 році, тоді як травневий прогноз передбачав 4,35 трлн грн і 4,55 трлн грн відповідно.

Нагадаємо, що Україна досягне економічного зростання, скасувавши "совкові" заборони.