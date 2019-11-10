"Ми - Уряд майбутнього, якого обрав український народ. І ми точно готові нести цю відповідальність"

За словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, Україна зможе досягти інклюзивного економічного зростання, коли скасує "совкові" заборони.

Україна досягне економічного зростання, скасувавши "совкові" заборони, про це Гончарук повідомив у Facebook,передає "Громадське".

"Для цього нам точно потрібне стрімке інклюзивне економічне зростання. Досягти його можна просто - скасувати "совкові" заборони та відкрити ринок землі, модернізувати трудові відносини, продати півтори тисячі непрацюючих держпідприємств, викоренити корупцію на митниці та не тільки на митниці", - повідомив Гончарук.

Він зазначив, що у програмі дій уряду передбачено, що 70% нових доходів бюджету від економічного зростання спрямовуватимуть на інвестиції в Україну та її економіку, а решту 30% - на соціальну підтримку населення.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України ухвалив рішення, необхідні для залучення 20 мільйонів євро кредитного фінансування на програми кредитування малого та середнього бізнесу.