Гондурас може вислати американських військових, якщо Трамп почне депортацію

Сполучені Штати, САН-Дієго: людина дивиться в сторону США з мексиканського боку кордону. Паркан який розділяє дві країни в Сан-Дієго 20 серпня 2014. Принаймі, 57000 безпритульних дітей, в основному з Гондурасу, Гватемали і Сальвадору, з жовтня перетнули кордон в Сполучені Штати незаконно, викликавши кризу міграції. Фото: AFP

Новообраний президент США пообіцяв "наймасштабнішу операцію з депортації в історії Америки" .

Президентка Гондурасу Сіомара Кастро оголосила, що заборонить військам США перебувати у країні, якщо Трамп почне масову депортацію латиноамериканських мігрантів.

Про це повідомляє The Hill.

"Стикнувшись з ворожим підходом до масової депортації наших братів, ми повинні розглянути питання про зміну політики співпраці зі Сполученими Штатами, особливо у військовій сфері", - заявила Кастро.

За словами глави Гондурасу, депортація латиноамериканських іммігрантів зі США може призвести до розірвання відповідної двосторонньої угоди.

Міністр закордонних справ Гондурасу Енріке Рейна додав, що президент має право припиняти місію військ іноземної держави без схвалення парламенту.

Сійська США присутні на авіабазі "Сото Кано" в місті Комаягуа протягом останніх 40 років.

Об'єднана оперативно-тактична група Bravo розгорнута в цьому регіоні задля стримування потоку наркотиків та іншої контрабанди з Південної Америки.

В грудні ми повідомляли, що після інавгурації Трамп може депортувати мільйон людей.