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ПОЛІТИКА

Гонконг витісняє Дубай як найбільший центр російської торгівлі золотом – Bloomberg

15 листопада 2023, 12:09
Гонконг витісняє Дубай як найбільший центр російської торгівлі золотом – Bloomberg
Фото: з вільних джерел
Цього року Гонконг імпортував 68 тонн російського золота, що вчетверо більше, ніж за 2022 рік.

Після вторгнення москви в Україну торгівля російським золотом перейшла з Лондона на Дубай. Тепер вона переміщається ще далеко на схід - до Гонконгу.

Про це повідомляє  Bloomberg .

Місто вже давно є ключовим каналом для зливків, що надходять на материкову частину Китаю - найбільшого споживчого ринку у світі, але з квітня постачання з росії різко зросло. Цього року Гонконг імпортував 68 тонн російського золота, що вчетверо більше, ніж за 2022 рік.

За словами людей, знайомих із ситуацією, переведення постачань Гонконг було викликано санкціями США щодо найбільших російських золотовидобувачів, а також репресіями з боку Об'єднаних Арабських Еміратів щодо незаконної діяльності на своєму ринку дорогоцінних металів. Рух на схід наголошує на проблемі, з якою стикається Захід у стримуванні потоків ресурсів, які фінансують військову машину кремля.

До вторгнення в Україну майже все золото, експортоване з росії - друге за величиною колишньої країни у світі - прямувало до сховищ у Лондоні, центру світової торгівлі зливками. Але війна кремля наклала табу на російське золото в основному центрі ще до того, як офіційна заборона заблокувала імпорт у країни "Великої сімки" та Європейський Союз.

Коли російське золото було заблоковано для доступу до Лондона, першим бенефіціаром став Дубай - ключовий транзитний вузол для постачання злитків на ринки Близького Сходу та Азії.

у 2022 році росія поставила в ОАЕ 96,4 тонни злитків, ставши найбільшим постачальником країни. Це понад п'ять разів перевищувало обсяг експорту через Гонконг.

Хоча в ОАЕ досі немає заборони імпорту російського золота, обсяги значно впали. Частково це пов'язано з регулятивними заходами після того, як цю близькосхідну країну було додано до списку спостереження Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей FATF.

Санкції США у травні щодо найбільших золотодобувних компаній росії - АТ "Полюс" та місцевого підрозділу Polymetal International Plc - також справили стримуючий ефект, оскільки трейдери та банки ОАЕ стали більш неохоче мати справу із зазначеними організаціями, кажуть джерела.

За попередніми даними компанії ImportGenius, що займається відстеженням торгівлі, що базується на даних російської митниці за шість місяців до серпня, деякі покупці золота з Дубая почали перенаправляти постачання до Гонконгу.

Інші фірми ОАЕ взагалі відмовилися від участі. Державна логістична компанія Transguard, що входить до складу авіакомпанії Emirates Group, заявила у травні, що припинила транспортування російського золота.

Водночас Китай ясно дав зрозуміти, що хоче розширити торгівлю з росією, наголосивши на тісних зв'язках між лідерами цих країн Сі Цзіньпіном і путіним після вторгнення в Україну. Пекін надав москві дипломатичну та економічну підтримку, яка допомогла пом'якшити наслідки західних санкцій, а Китай зараз є найбільшим імпортером викопного палива з росії.

VPower Finance Security (Hong Kong), яка переміщує готівку та дорогоцінні метали для деяких найбільших фінансових установ Китаю, є ключовим гравцем у обробці нещодавно імпортованого золота з росії, показують дані ImportGenius.

Переведення до Гонконгу також сприяло зростання цін на золото в Китаї порівняно з міжнародними у вересні. Це залучило до країни зливки, створивши вигідні арбітражні можливості для банків, які мають ліцензії на імпорт.

золотоГонконгДубайрф тероризм

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