Google Chrome попереджатиме користувачів про слабкі паролі

Google раніше провела перевірку безпеки у своєму браузері

Браузер Google Chrome отримав оновлення, відповідно до якого попереджатиме користувачів про слабкі паролі до облікових записів.

Про це повідомляє Softpedia News, передає Укрінформ.

Google Chrome зможе перевіряти паролі, які користувач зберігає у програмі. Якщо вони недостатньо безпечні, на екрані з'явиться попередження і пропозиція, як убезпечити обліковий запис.

Згідно з Techdows, нова функція перебуває на стадії тестування, але користувачі можуть її увімкнути. Для цього необхідно встановити останню версію Google Canary Chrome - тестову версію браузера.

Щоб протестувати нову опцію, достатньо ввести команду "chrome://flags" у пошуковому рядку. Це надасть доступ до прихованих опцій. Після перезавантаження користувач зможе перевірити слабкі паролі.

Видання зазначає, що Google раніше провела перевірку безпеки у своєму браузері і надала користувачам новий перелік функцій, метою яких було сприяти підвищенню безпеки під час перегляду вебсторінок та використання програми.

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