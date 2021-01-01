Google Chrome попереджатиме користувачів про слабкі паролі
Про це повідомляє Softpedia News, передає Укрінформ.
Google Chrome зможе перевіряти паролі, які користувач зберігає у програмі. Якщо вони недостатньо безпечні, на екрані з'явиться попередження і пропозиція, як убезпечити обліковий запис.
Згідно з Techdows, нова функція перебуває на стадії тестування, але користувачі можуть її увімкнути. Для цього необхідно встановити останню версію Google Canary Chrome - тестову версію браузера.
Щоб протестувати нову опцію, достатньо ввести команду "chrome://flags" у пошуковому рядку. Це надасть доступ до прихованих опцій. Після перезавантаження користувач зможе перевірити слабкі паролі.
Видання зазначає, що Google раніше провела перевірку безпеки у своєму браузері і надала користувачам новий перелік функцій, метою яких було сприяти підвищенню безпеки під час перегляду вебсторінок та використання програми.
Читайте також: Google звинувачують в змові з Facebook
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Великий бізнес цьогоріч сплатив до бюджету понад 362 мільярди податків
- ВІДЕО Креативна економіка має стати пріоритетом стратегічного розвитку - Зеленський
- ФОТО Імпорт товарів в Україну все ще перевищує експорт попри карантин та кризу
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам