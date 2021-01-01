Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Google Chrome попереджатиме користувачів про слабкі паролі

Google раніше провела перевірку безпеки у своєму браузері
Браузер Google Chrome отримав оновлення, відповідно до якого попереджатиме користувачів про слабкі паролі до облікових записів.
Google Chrome попереджатиме користувачів про слабкі паролі гугл

Про це повідомляє Softpedia News, передає Укрінформ.

Google Chrome зможе перевіряти паролі, які користувач зберігає у програмі. Якщо вони недостатньо безпечні, на екрані з'явиться попередження і пропозиція, як убезпечити обліковий запис.

Згідно з Techdows, нова функція перебуває на стадії тестування, але користувачі можуть її увімкнути. Для цього необхідно встановити останню версію Google Canary Chrome - тестову версію браузера.

Щоб протестувати нову опцію, достатньо ввести команду "chrome://flags" у пошуковому рядку. Це надасть доступ до прихованих опцій. Після перезавантаження користувач зможе перевірити слабкі паролі.

Видання зазначає, що Google раніше провела перевірку безпеки у своєму браузері і надала користувачам новий перелік функцій, метою яких було сприяти підвищенню безпеки під час перегляду вебсторінок та використання програми.

Читайте також: Google звинувачують в змові з Facebook

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 01 2021 16:24
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Долар падає і це ще не кінець: що відбувається та як це вплине на курс

Долар падає і це ще не кінець: що відбувається та як це вплине на курс

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.