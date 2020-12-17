Google звинувачують в змові з Facebook

Влада штатів допускає, що в рамках змови Google могла підвищувати ціни на рекламу, що негативно позначалося на фінансах американських споживачів.

Про це повідомляє прес-служба офісу генпрокурора Техасу, який подав позов від імені десяти штатів в США, зазначає AIN.ua

Відзначається, що компанії нібито домовилися поділити рекламний ринок в інтернеті, щоб уникнути конкуренції один з одним. На думку позивачів, це вдавалося через координацію дій на аукціонах і поділ замовлень на рекламу. При цьому, Facebook отримувала доступ тільки до деяких секторах ринку, а Google залишалася лідером.

"Google - це монополія вартістю трильйон доларів, яка нахабно зловживає своєю владою. Компанія схиляє керівництво Facebook погоджуватися на договірну схему, яка підриває саму суть конкурентного процесу", - сказано в заяві генпрокурора.

Влада штатів допускає, що в рамках змови Google могла підвищувати ціни на рекламу, що негативно позначалося на фінансах американських споживачів.

На думку представників компанії Google, звинувачення є безпідставними. Вони також уточнили, що компанія буде захищатися в суді.

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