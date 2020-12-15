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ЄC підготував нові жорсткі правила для Facebook, Amazon, Google

Facebook і інші компанії попередили, що посилення регулювання може спонукати їх піти з ЄС, що може коштувати робочих місць і заблокувати доступ для користувачів з ЄС
Єврокомісія у вівторок представить знакове регулювання, щоб обмежити можливості технологічних гігантів Facebook, Amazon, Google та інших на своєму ринку.
ЄC підготував нові жорсткі правила для Facebook, Amazon, Google Фото: gettyimages.com

Згідно з повідомленнями декількох ЗМІ, Європейський Союз має намір встановити суворі правила для технологічних гігантів, а за порушення передбачити величезні штрафи, повідомляє "Економічна правда".

У проєктах під назвою "Акт про цифрові послуги" та "Акт про цифрові ринки" викладені конкретні правила, спрямовані на обмеження впливу глобальних інтернет-компаній на ринок ЄС.

Джерела в ЄС повідомили інформаційним агентствам Reuters і AFP, що в запропонованому регулюванні викладено список того, що можна, а що не можна робити інтернет-гігантам, а також покарання для них.

Зокрема, фірми можуть бути оштрафовані до 10% їх річного обороту за порушення правил конкуренції. За повідомленням AFP, технологічним гігантам може бути повністю заборонений доступ на ринок ЄС за "серйозні і неодноразові порушення закону".

Компанії повинні будуть інформувати ЄС про будь-які заплановані злиття або поглинання. Певні види даних повинні будуть передаватися регулюючим органам і конкурентам.

Європейські та американські регулюючі органи все більше стурбовані практикою ведення бізнесу гігантів та використанням ними даних користувачів. Особливо це стосується фірм, що купують інші компанії, аби усунути потенційних конкурентів.

Facebook і інші компанії попередили, що посилення регулювання може спонукати їх піти з ЄС, що може коштувати робочих місць і заблокувати доступ для користувачів з ЄС.

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15 12 2020 14:02
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