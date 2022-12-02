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Google дає $2 млн на цифрову освіту для українців – Федоров

02 грудня 2022, 11:15
Google дає $2 млн на цифрову освіту для українців – Федоров
Джерело: t.me/zedigital
Google надасть 2 мільйони доларів на цифрову освіту для українців та 50 тисяч ліцензій Workspace для уряду.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Сервіси Google вже стали частиною інфраструктури Мінцифри. Тепер й інші державні установи зможуть працювати швидше, незважаючи на обстріли та постійні загрози кібератак росіян. Цьому допоможуть 50 000 ліцензій Google Workspace, якими органи влади зможуть безоплатно користуватися цілий рік", – зазначив міністр.

Також Google, за словами Федорова, підтримує розвиток цифрової грамотності українців та сферу освіти. Новий грант на 2 мільйони доларів спрямують на навчання українців цифровій грамотності, подолання цифрового розриву та масштабування платформи Дія.Цифрова освіта.

"Запустимо англомовну версію порталу з програмами рескілінгу, персоналізованими навчальними траєкторіями з елементами АІ, а також рекомендаціями щодо працевлаштування. Це дозволить у майбутньому багатьом знайти затребувану роботу та зробити внесок в економічне відродження держави",  пояснив очільник Мінцифри.

Раніше повідомлялось, що Amazon надасть Україні підтримку у розмірі 75 мільйонів доларів.

GoogleосвітаФедоров

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