Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Google дозволив підліткам видаляти свої фотографії з результатів пошуку

Видалення зображення з результатів пошуку Google не видаляє його з Інтернету
Компанія Google дозволила особам до 18 років або їхнім батькам чи опікунам видаляти свої фотографії із результатів пошуку.
Google дозволив підліткам видаляти свої фотографії з результатів пошуку гугл

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на блог компанії.

"Відповідно до нової політики будь-яка людина молодше 18 років, а також її батьки або опікуни тепер можуть вимагати видалити зображення з результатів пошуку, виконавши кілька простих кроків", - пояснили в компанії.

Зазначається, що для видалення зображення Google попросить повідомити деякі особисті дані неповнолітнього - ім’я та вік, а також надати URL-адреси фотографій, які потрібно видалити та умови пошуку, за якими знімки з'являються в пошуковій видачі.

У компанії вважають, що таке нововведення дозволить молодим людям краще контролювати свій цифровий слід.

Важливо зауважити, що видалення зображення з результатів пошуку Google не видаляє його з Інтернету.

Нагадаємо, що WhatsApp все ж буде передавати особисті дані у Facebook

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 10 2021 10:11
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.