Google дозволив підліткам видаляти свої фотографії з результатів пошуку

Видалення зображення з результатів пошуку Google не видаляє його з Інтернету

Компанія Google дозволила особам до 18 років або їхнім батькам чи опікунам видаляти свої фотографії із результатів пошуку.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на блог компанії.

"Відповідно до нової політики будь-яка людина молодше 18 років, а також її батьки або опікуни тепер можуть вимагати видалити зображення з результатів пошуку, виконавши кілька простих кроків", - пояснили в компанії.

Зазначається, що для видалення зображення Google попросить повідомити деякі особисті дані неповнолітнього - ім’я та вік, а також надати URL-адреси фотографій, які потрібно видалити та умови пошуку, за якими знімки з'являються в пошуковій видачі.

У компанії вважають, що таке нововведення дозволить молодим людям краще контролювати свій цифровий слід.

Важливо зауважити, що видалення зображення з результатів пошуку Google не видаляє його з Інтернету.

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