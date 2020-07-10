Google, Facebook і не тільки: у США технологічних гігантів обвинувачують у монополізмі

449-сторінковий звіт, складений співробітниками комітету, обвинуватив компанії у стягненні високих комісій, а також у примусі дрібних клієнтів до невигідних контрактів

У США Судовий комітет Палати представників обвинуватив технологічних гігантів Google, Amazon, Facebook та Apple у монополії й закликав до змін у відповідному законодавстві.

Про це йдеться у звіті, підтриманому законодавцями від Демократичної партії, повідомляє "Громадське" з посиланням на ВВС.

В останні роки американські технологічні компанії зіткнулися з підвищеною увагою в Вашингтоні щодо їхніх розмірів і влади. Одне з таких розслідувань проводить Судовий комітет Палати представників.

449-сторінковий звіт, складений співробітниками комітету, обвинуватив компанії у стягненні високих комісій, а також у примусі дрібних клієнтів до невигідних контрактів.

"Простіше кажучи, компанії, які колись були розрізненими, невдалими стартапами - тими, хто кинув виклик статус-кво, перетворилися на монополії, які ми в останній раз бачили в епоху нафтових баронів і залізничних магнатів", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, що Маск назвав "Amazon" монополістом та закликав розділити компанію