Google, Facebook і не тільки: у США технологічних гігантів обвинувачують у монополізмі
Про це йдеться у звіті, підтриманому законодавцями від Демократичної партії, повідомляє "Громадське" з посиланням на ВВС.
В останні роки американські технологічні компанії зіткнулися з підвищеною увагою в Вашингтоні щодо їхніх розмірів і влади. Одне з таких розслідувань проводить Судовий комітет Палати представників.
449-сторінковий звіт, складений співробітниками комітету, обвинуватив компанії у стягненні високих комісій, а також у примусі дрібних клієнтів до невигідних контрактів.
"Простіше кажучи, компанії, які колись були розрізненими, невдалими стартапами - тими, хто кинув виклик статус-кво, перетворилися на монополії, які ми в останній раз бачили в епоху нафтових баронів і залізничних магнатів", - йдеться у звіті.
Нагадаємо, що Маск назвав "Amazon" монополістом та закликав розділити компанію
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