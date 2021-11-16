Google інвестує в Австралію $736 мільйонів

Австралія може допомогти очолити наступну хвилю інновацій у світі, використовуючи технології для покращення життя, створення робочих місць та досягнення прогресу

Компанія Google оголосила, що інвестує в Австралію 736 мільйонів доларів упродовж п'яти років.

На сьогоднішній день це найбільша інвестиція компанії в Австралію.

У Google заявили, що гроші буде використано для створення дослідницького центру, збільшення потужності хмарних обчислень та фінансування партнерських відносин із місцевими організаціями.

Очікується, що цей крок, який отримав назву "Ініціатива цифрового майбутнього", створить безпосередньо 6 000 робочих місць.

"Австралія може допомогти очолити наступну хвилю інновацій у світі, використовуючи технології для покращення життя, створення робочих місць та досягнення прогресу", - наголосив очільник Google Сундар Пічаї на презентації ініціативи в Сіднеї.

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон, який був присутній на заході, привітав рішення Google, зазначивши, що воно сприятиме економічному відновленню.

Як повідомляє Reuters, керівник компанії - директор Google Australia Мел Сілва, який раніше цього року пригрозив заблокувати пошукову систему Google у країні, сказав, що план видатків принесе значні технологічні ресурси та інвестиції.

На парламентських слуханнях у січні Сілва заявив, що Google може заблокувати свою пошукову систему в Австралії через нові законопроєкти, які зобов'язують компанію та оператора соціальних мереж Facebook Inc платити агентствам новин за контент, розміщений на їхніх вебсайт. Однак закон все одно був ухвалений, і Google відступився від своєї загрози. Натомість Google і Facebook уклали ліцензійні угоди з більшістю основних медіакомпаній Австралії.