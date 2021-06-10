Google примусово ввімкне двоетапну перевірку входу в акаунт для мільйонів користувачів

Компанія Google планує ввімкнути двофакторну автентифікацію (двоетапну перевірку, 2SV) за замовчуванням.

Про це вказано у блозі компанії на честь місяця обізнаності про кібербезпеку, повідомляє "Громадське".

Разом з мільйонами користувачів Google на двофакторну аутентифікацію до кінця року переведуть більш як два мільйони авторів контенту на YouTube.

У повідомленні також вказано, що користувачі також зможуть використовувати для авторизації апаратні ключі безпеки, яких тільки Google щорічно випускає понад 10 тисяч.

"2SV - це основне правило безпеки для компанії Google. Сьогодні ми робимо це безпроблемним для наших користувачів. З’являється запит Google, який вимагає простого натискання на мобільному пристрої, щоб довести, що це справді ви намагаєтесь увійти", - пояснили в компанії.

Чи захищають користувачі свої акаунти?

У 2018 році в Google заявили, що лише 10% активних облікових записів використовують двофакторну аутентифікацію, пише The Verge. Відтоді компанія почала підштовхувати користувачів до використання цієї функції.

Диспетчер паролів є ще одним надійним інструментом безпеки облікових записів. У Google вказують, що щодня перевіряють понад мільярд паролів за допомогою вбудованого в браузер Chrome диспетчера паролів, який також інтегрований в платформу Android і додаток Google.

Диспетчер паролів компанії також доступний і на пристроях з iOS, де Chrome може використовуватися для автоматичного заповнення полів авторизації в різних додатках.

Незабаром розробники додадуть можливість генерації надійних паролів для інших додатків, а також функцію перегляду списку збережених паролів в меню програми Google.

Нагадаємо, що Цукерберг заперечив звинувачення, що Facebook ставить прибуток вище безпеки