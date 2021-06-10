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"Просто неправда": Цукерберг заперечив звинувачення, що Facebook ставить прибуток вище безпеки

Френсіс Хоген дала свідчення на слуханнях в Сенаті про свій досвід роботи і внутрішнє дослідження, яке, за її словами, показало, що компанія приділяє пріоритетну увагу прибутку
Генеральний директор Facebook Inc Марк Цукерберг заявив, що звинувачення в тому, що компанія ставить прибуток вище безпеки користувачів, "просто не відповідають дійсності".
"Просто неправда": Цукерберг заперечив звинувачення, що Facebook ставить прибуток вище безпеки Фото: reuters.com

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Цукерберга у Facebook, Bloomberg

"В основі цих звинувачень лежить ідея про те, що ми ставимо прибуток вище безпеки і благополуччя. Це просто неправда. Наприклад, один крок, який був поставлений під сумнів, - це коли ми запровадили зміну значущих соціальних взаємодій в стрічку новин.

Ця зміна показала менше вірусних відео і більше контенту від друзів і сім'ї - що ми і зробили, знаючи, що це буде означати, що люди будуть проводити менше часу на Facebook, але дослідження показало, що це правильно для благополуччя людей".

Що передувало: Незадовго до заяви Цукерберга колишня співробітниця Facebook Френсіс Хоген  дала свідчення на слуханнях в Сенаті про свій досвід роботи і внутрішнє дослідження, яке, за її словами, показало, що компанія приділяє пріоритетну увагу прибутку.

Хоген заявила, що Facebook зазвичай приймає рішення, які ставлять інтереси бізнесу вище безпеки користувачів. За її словами, "були конфлікти інтересів між тим, що було добре для суспільства, і тим, що було добре для Facebook".

Нагадаємо, що через зупинку роботи соцмереж компанії Facebook її засновник Марк Цукерберґ за декілька годин втратив 6 мільярдів доларів статків.

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06 10 2021 10:12
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