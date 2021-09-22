БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИКорпорація Google заявила, що купує офісну будівлю на Манхеттені (Нью-Йорк, США) за 2,1 млрд дол - ця угода є найдорожчою продажею однієї офісної будівлі у США з початку пандемії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Google купує офісну будівлю в Нью-Йорку за 2,1 мільярда доларів
Угода є одним з найбільш чітких сигналів зростаючого інтересу великих технологічних компаній до офісних приміщень, навіть попри те, що вони вважають за краще віддалену роботу через пандемію
Фото: з вільного доступу
Про це пише The Wall Street Journal.
За даними компанії Real Capital Analytics, угода також є однією з найдорожчих в історії США.
"Угода є одним з найбільш чітких сигналів зростаючого інтересу великих технологічних компаній до офісних приміщень, навіть попри те, що вони вважають за краще віддалену роботу через пандемію", - пише газета.
"Купівля Google будівлі площею понад 120 тис квадратних метрів вказує на те, що побоювання щодо смерті офісного формату нерухомості перебільшені", - додає видання.
Зазначається, що будівля в Вест-Сайді на Манхеттені буде побудована у 2023 році, продавцями виступили 2 канадські компанії.
Газета нагадує, що в останні роки Google розширює свої офіси в Нью-Йорку: у місті зараз працює близько 12 тис співробітників, це найбільша кількість працівників компанії за межами Каліфорнії.
При цьому, купівля нового офісу зміцнила статус Google як одного з найбільших власників комерційної нерухомості на Манхеттені.
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22 09 2021 11:09 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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