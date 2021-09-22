Google купує офісну будівлю в Нью-Йорку за 2,1 мільярда доларів

Угода є одним з найбільш чітких сигналів зростаючого інтересу великих технологічних компаній до офісних приміщень, навіть попри те, що вони вважають за краще віддалену роботу через пандемію

Корпорація Google заявила, що купує офісну будівлю на Манхеттені (Нью-Йорк, США) за 2,1 млрд дол - ця угода є найдорожчою продажею однієї офісної будівлі у США з початку пандемії.

Про це пише The Wall Street Journal.

За даними компанії Real Capital Analytics, угода також є однією з найдорожчих в історії США.

"Угода є одним з найбільш чітких сигналів зростаючого інтересу великих технологічних компаній до офісних приміщень, навіть попри те, що вони вважають за краще віддалену роботу через пандемію", - пише газета.

"Купівля Google будівлі площею понад 120 тис квадратних метрів вказує на те, що побоювання щодо смерті офісного формату нерухомості перебільшені", - додає видання.

Зазначається, що будівля в Вест-Сайді на Манхеттені буде побудована у 2023 році, продавцями виступили 2 канадські компанії.

Газета нагадує, що в останні роки Google розширює свої офіси в Нью-Йорку: у місті зараз працює близько 12 тис співробітників, це найбільша кількість працівників компанії за межами Каліфорнії.

При цьому, купівля нового офісу зміцнила статус Google як одного з найбільших власників комерційної нерухомості на Манхеттені.