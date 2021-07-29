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Google відкриє офіси лише для вакцинованих співробітників

Усі, хто приходитиме до наших кампусів для роботи, муситиме бути вакцинованим. У найближчі тижні цю політику буде запроваджено у США й упродовж наступних місяців - поширено на інші регіони
Працівників Google пускатимуть до офісів будь-де у світі лише за умов проходження повного курсу щеплень від COVID-19.
Google відкриє офіси лише для вакцинованих співробітників Фото: з вільного доступу
Про це оголосив директор Google Сундар Пічаї.
 
"Усі, хто приходитиме до наших кампусів для роботи, муситиме бути вакцинованим. У найближчі тижні цю політику буде запроваджено у США й упродовж наступних місяців - поширено на інші регіони", - написав Пічаї у листі до співробітників.
 
Він додав, що щеплення стане обов’язковим для співробітників у офісах лише коли COVID-вакцини стануть широкодоступними.
 
При цьому компанія також до 18 жовтня дозволятиме усім співробітникам працювати за бажанням з дому.
 
"Ми раді, що почали відкривати кампуси, та заохочуємо співробітників, які вважають повернення до вже відкритих офісів безпечним. Водночас ми розуміємо, що багато співробітників спостерігають за спалахами захворювань, спричинених різновидом Дельта, у своїх громадах та занепокоєні поверненням до офісів", - зауважив глава компанії.  
 
Пічаї додав, що корпоративні та приватні пожертви Google дозволити провести щеплення близько мільйона людей у бідних країнах.
 
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29 07 2021 09:53
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