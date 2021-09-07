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У Pfizer заявили про початок розробки вакцини проти "Delta" штаму коронавірусу

У той час як Pfizer і BioNTech вважають, що третя доза BNT162b2 має потенціал для збереження максимального рівня захисту проти всіх відомих в даний час штамів, включаючи Delta, в компанії залишаються пильними і розробляють оновлену версію вакцини Pfizer-BioNTech COVID-19
У Pfizer і BioNTech заявили про розробку спеціальної вакцини проти "Delta" штаму коронавірусу. Дослідження можуть початися вже в серпні.
У Pfizer заявили про початок розробки вакцини проти "Delta" штаму коронавірусу Фото: ru-trade.info
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії.
 
Відзначається, що перша партія вакцини для випробування вже готова.
 
"У той час як Pfizer і BioNTech вважають, що третя доза BNT162b2 має потенціал для збереження максимального рівня захисту проти всіх відомих в даний час штамів, включаючи Delta, в компанії залишаються пильними і розробляють оновлену версію вакцини Pfizer-BioNTech COVID-19", - йдеться в заяві.
 
Раніше повідомлялося, що Pfizer має намір найближчим часом надати дані про проведення випробувань третьої (бустерної) дози препарату.
 
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09 07 2021 16:44
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