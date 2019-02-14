Google Maps отримає режим доповненої реальності
Серед тестувальників виявився журналіст The Wall Street Journal Девід Пірс.
"Ніби Google намалював стрілки в реальному світі, але ніхто, крім мене, їх не бачить", - поділився враженнями про сервіс Пірс.
Через GPS і Google Lens додаток визначає, де знаходиться користувач, вибудовує маршрут по карті і за допомогою камери вказує, куди йти. Але діє цей режим не завжди - через деякий час сервіс автоматично повертається до звичайних картах (ймовірно, щоб не витрачати енергію).
Нагадаємо, що компанія Google у травні подала патентну заявку на VR-взуття, яке дозволить "рухатись, залишаючись на місці". Черевики виглядають як пара роликових ковзанів із біговими доріжками замість коліс. Щоб ними користуватися, необхідно вдягнути VR-шолом і увійти до віртуального простору.
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