Google Maps попереджатиме про обмеження на пересування через коронавірус
Про це йдеться в офіційному блозі компанії Google, передає Укрінформ.
"У нашій останній версії Google Maps для Android і iOS ми представляємо функції, які допоможуть легко знаходити важливу інформацію, якщо вам необхідно здійснити поїздку, будь то поїздка на автомобілі або на громадському транспорті", - йдеться у повідомленні.
У прес-релізі компанії наголошується, що в умовах пандемії коронавірусу важливо знати, "наскільки в певний час переповнений залізничний вокзал або чи працює автобус за розкладом".
Карти Google Maps будуть показувати актуальну інформацію від місцевих транспортних управлінь. Функція спочатку буде доступна в Канаді, США та Мексиці. Далі вона буде доступна жителям Аргентини, Австралії, Бельгії, Бразилії, Колумбії, Франції, Індії, Мексики, Нідерландів, Іспанії, Таїланду, Великої Британії і США. Уточнюється, що найближчим часом список країн буде розширено.
Нагадаємо, що у рамках світових зусиль зі стримування коронавірусу, компанія Google запровадила нову функцію для свого розумного годинника - тепер гаджети можуть періодично нагадувати про необхідність вимити руки.
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