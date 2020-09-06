Google Maps попереджатиме про обмеження на пересування через коронавірус

"У нашій останній версії Google Maps для Android і iOS ми представляємо функції, які допоможуть легко знаходити важливу інформацію, якщо вам необхідно здійснити поїздку, будь то поїздка на автомобілі або на громадському транспорті"

Сервіс Google Maps впроваджує нововведення – тепер він буде попереджати про обмеження на пересування, введені в різних країнах для протидії поширенню коронавірусу.

Про це йдеться в офіційному блозі компанії Google, передає Укрінформ.

"У нашій останній версії Google Maps для Android і iOS ми представляємо функції, які допоможуть легко знаходити важливу інформацію, якщо вам необхідно здійснити поїздку, будь то поїздка на автомобілі або на громадському транспорті", - йдеться у повідомленні.

У прес-релізі компанії наголошується, що в умовах пандемії коронавірусу важливо знати, "наскільки в певний час переповнений залізничний вокзал або чи працює автобус за розкладом".

Карти Google Maps будуть показувати актуальну інформацію від місцевих транспортних управлінь. Функція спочатку буде доступна в Канаді, США та Мексиці. Далі вона буде доступна жителям Аргентини, Австралії, Бельгії, Бразилії, Колумбії, Франції, Індії, Мексики, Нідерландів, Іспанії, Таїланду, Великої Британії і США. Уточнюється, що найближчим часом список країн буде розширено.

Нагадаємо, що у рамках світових зусиль зі стримування коронавірусу, компанія Google запровадила нову функцію для свого розумного годинника - тепер гаджети можуть періодично нагадувати про необхідність вимити руки.