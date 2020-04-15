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Розумний годинник від Google тепер може нагадувати про необхідність вимити руки

"Wear OS, операційна система Google для розумного годинника та інших портативних пристроїв, тепер відправляє періодичні нагадування про те, що час вимити руки"
У рамках світових зусиль зі стримування коронавірусу, компанія Google запровадила нову функцію для свого розумного годинника - тепер гаджети можуть періодично нагадувати про необхідність вимити руки.
Розумний годинник від Google тепер може нагадувати про необхідність вимити руки Фото: gadgets.org

Про це повідомляє The Verge, передає УКРІНФОРМ.

"Wear OS, операційна система Google для розумного годинника та інших портативних пристроїв, тепер відправляє періодичні нагадування про те, що час вимити руки", - йдеться у повідомленні.

Нова функція є частиною оновлення v5.4.0 для застосунку Google Clock. Щотри години вона відправлятиме користувачам сповіщення про те, що час вимити руки. Також функція дозволяє засікати сорок секунд, протягом яких і рекомендується мити руки з милом.

В Android Police зазначили, що користувачі можуть відключити цю функцію, якщо вона здасться їм надто нав'язливою.

Нагадаємо, що лише половина жителів планети нині мають доступ до мережі інтернет, але кількість користувачів постійно буде збільшуватись.

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15 04 2020 12:20
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