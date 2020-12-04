Лише половина жителів планети мають доступ до інтернету – Google

"Кількість користувачів інтернету збільшиться як мінімум удвічі. Лише половина жителів нашої планети нині є регулярними користувачами інтернету"

Лише половина жителів планети нині мають доступ до мережі інтернет, але кількість користувачів постійно буде збільшуватись.

Про це заявив менеджер з розвитку бізнесу Google Ukraine Андрій Радевич під час першого онлайн-марафон місцевих експертів з України 11 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Кількість користувачів інтернету збільшиться як мінімум удвічі. Лише половина жителів нашої планети нині є регулярними користувачами інтернету", - заявив він.

Радевич додав, що найбільше користувачів інтернету зараз в Азії, оскільки там найбільша чисельність населення, але рівень підключення там всього 48%. Протягом наступних років там очікується найбільше зростання, прогнозує він.

У Європі, пояснив Радевич, рівень підключення інтернету дорівнює 78%, а найбільший рівень проникнення у Північній Америці (США, Канада).

Нагадаємо, що Google створив для смартфонів на Android віртуальну клавіатуру на основі шрифту Брайля для людей з порушенням зору.