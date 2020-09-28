Google Meet обмежить тривалість безкоштовних онлайн-зустрічей до 60 хвилин
Видання PCMag повідомляє, що з початку цього тижня безкоштовну версію застосунку обмежать до 60-хвилинних відеоконференцій. З квітня будь-який користувач міг створити зустріч із кількістю учасників до 100 осіб та використовувати застосунок необмежений час, передає Укрінформ.
Як відмічає The Verge, речник Google повідомив, що у компанії немає планів щодо продовження строку безкоштовного використання. Застосунок Meet повернеться до попередніх варіантів використання.
Після 30 вересня Google також обмежить безкоштовні умови використання деяких функцій G Suite та G Suite for Education. Відтепер зустрічі до 250 осіб, прямі трансляції на одному домені та можливості зустрічати записи зустрічей у Google Drive більше не будуть доступними для користувачів, що не платять за використання G Suite. Як правило, вони коштують $25 на місяць, проте функції були безкоштовними для всіх, а Google Meet не мав часових обмежень.
PCMag зазначає, що Google Meet — один із безкоштовних сервісів відеоконференцій, що набув популярності із поширенням пандемії коронавірусу. Його конкурентом, додатком Zoom, у квітні користувалися 300 мільйонів осіб щодня, а кількість користувачів Meet за той самий період сягнула 100 мільйонів на день.
Нагадаємо, що раніше Google та Microsoft відкрили доступ до платних програм через коронавірус
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Миколаївську печеру-каменярню відкриють для відвідувачів
- ФОТО NASA виявила на Бенну частини іншого астероїда
- ВІДЕО В Україні за рік удвічі зросла кількість випадків домашнього насильства
- Все про IT-бізнес, заробіток та інвестиції
- Тривимірний друк всередині тіла може зафіксувати виразки шлунку