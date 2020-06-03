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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Google та Microsoft відкриють доступ до платних програм через коронавірус

"Оскільки загострення спалаху коронавірусу підштовхує все більше компаній та організацій перейти на віддалену форму роботи, Google та Microsoft заявили, що нададуть доступ до своїх надійних та ефективних засобів телеконференцій та взаємодії, котрі, як правило, доступні лише для корпоративних клієнтів, для того щоб полегшити людям роботу з дому"
Google та Microsoft вирішили полегшити дистанційну координацію роботи компаній та їх працівників, тимчасово відкривши для загалу доступ до своїх спеціалізованих засобів для конференц-зв’язку.
Google та Microsoft відкриють доступ до платних програм через коронавірус Фото: Bodo Marks/picture alliance via Getty Images

Про це повідомляє The Verge, передає УКРІНФОРМ.

"Оскільки загострення спалаху коронавірусу підштовхує все більше компаній та організацій перейти на віддалену форму роботи, Google та Microsoft заявили, що нададуть доступ до своїх надійних та ефективних засобів телеконференцій та взаємодії, котрі, як правило, доступні лише для корпоративних клієнтів, для того щоб полегшити людям роботу з дому", - йдеться у повідомленні.

Проте зазначається, що обидві компанії пропонують безкоштовний доступ лише обмежений час.

Так, Google відкриє безкоштовний доступ до розширених функцій програми Hangouts Meet для всіх користувачів G Suite та G Suite for Education до 1 липня.

У свою чергу, Microsoft пропонує шестимісячну безкоштовну пробну версію Microsoft Teams, що являє собою центр для командної роботи в Office 365, рівня "Преміум". Спочатку цей рівень був розроблений для того, щоб лікарні, школи та підприємства в Китаї могли швидко вийти на зв'язок та працювати у Microsoft Teams. Проте тепер він буде доступний на безоплатній основі у всьому світі впродовж 6 місяців.

Компанія також заявила, що 10 березня випустить оновлення безкоштовної версії Microsoft Teams, де буде знято обмеження на кількість користувачів у даній програмі та дозволить їм планувати відеодзвінки і конференції.

Нагадаємо, що соціальна мережа Facebook надасть Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) право безкоштовно розміщувати інформацію щодо поширення коронавірусу, а сама компанія буде займатися видаленням неправдивих тверджень про Covid-19.

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06 03 2020 17:20
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