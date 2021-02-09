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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Google навчила нейромережі реставрувати старі фотографії

Загалом були презентовані дві нові моделі дифузії - моделі з надвисоким дозволом зображення і каскадні моделі дифузії з використанням штучного інтелекту
Технологія Google SR3 допоможе відновити старі сімейні портрети за допомогою створення зображень високої чіткості з використанням моделей дифузії.
Google навчила нейромережі реставрувати старі фотографії Фото: Економічна правда

Розробка пошукового гіганта покладається на нейромережі, передає "Укрінформ" з посиланням на petapixel.

Загалом були презентовані дві нові моделі дифузії - моделі з надвисоким дозволом зображення (SR3) і каскадні моделі дифузії (CDM) з використанням штучного інтелекту для створення зображень з високою точністю.

Фото: Укрінформ

Модель SR3 навчена перетворювати зображення з низькою роздільною здатністю в докладний результат з високою роздільною здатністю, який перевершує наявні глибокі генеративні моделі на кшталт генеративних змагальних мереж (GAN) при оцінці людини.

Фото: Укрінформ

Нова технологія дозволяє збільшувати дозвіл зображення в 16 разів, зберігаючи ключові деталі. Вона дозволяє підвищити дозвіл з 32 × 32 пікселі до 64 × 64, а потім до 256 × 256. Фотографія розміром 64 × 64 може бути збільшена до 256 × 256, а потім до 1024 × 1024.

Фото: Укрінформ

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02 09 2021 11:02
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