Google навчила нейромережі реставрувати старі фотографії
Розробка пошукового гіганта покладається на нейромережі, передає "Укрінформ" з посиланням на petapixel.
Загалом були презентовані дві нові моделі дифузії - моделі з надвисоким дозволом зображення (SR3) і каскадні моделі дифузії (CDM) з використанням штучного інтелекту для створення зображень з високою точністю.
Фото: Укрінформ
Модель SR3 навчена перетворювати зображення з низькою роздільною здатністю в докладний результат з високою роздільною здатністю, який перевершує наявні глибокі генеративні моделі на кшталт генеративних змагальних мереж (GAN) при оцінці людини.
Фото: Укрінформ
Нова технологія дозволяє збільшувати дозвіл зображення в 16 разів, зберігаючи ключові деталі. Вона дозволяє підвищити дозвіл з 32 × 32 пікселі до 64 × 64, а потім до 256 × 256. Фотографія розміром 64 × 64 може бути збільшена до 256 × 256, а потім до 1024 × 1024.
Фото: Укрінформ
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