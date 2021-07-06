НОВИНИФранцузьке управління з конкуренції оштрафувало компанію Google на 220 мільйонів євро за просування власних послуг в секторі онлайн-реклами на шкоду конкурентам.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Google оштрафували у Франції на 220 млн євро
Управління відзначило, що Google надав преференційний режим своїм запатентованим технологіям, запропонованим під брендом Google Ad Manager
Фото: FRANCOIS LENOIR
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.
Управління у своїй заяві вказало, що Google "не заперечував факти", і рішення про штраф було прийнято в рамках процедури угоди з американським гігантом.
"Управління відзначило, що Google надав преференційний режим своїм запатентованим технологіям, запропонованим під брендом Google Ad Manager", - йдеться в заяві.
Справа стосовно Google була відкрита регулятором на основі скарги, що надійшла в 2019 році від News Corp., французької газети Le Figaro і бельгійської медіагрупи Rossel La Voi. Потім група Le Figaro відмовилася від подальшої процедури.
"Це історичне рішення, тому що це перше у світі рішення, що стосується складних алгоритмічних процесів аукціону, за допомогою яких працює інтерактивна медійна реклама, яка відображається на екранах користувачів Інтернету", - сказала президент Управління з конкуренції Ізабель де Сільва.
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07 06 2021 16:42 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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