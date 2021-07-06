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Google оштрафували у Франції на 220 млн євро

Управління відзначило, що Google надав преференційний режим своїм запатентованим технологіям, запропонованим під брендом Google Ad Manager
Французьке управління з конкуренції оштрафувало компанію Google на 220 мільйонів євро за просування власних послуг в секторі онлайн-реклами на шкоду конкурентам.
Google оштрафували у Франції на 220 млн євро Фото: FRANCOIS LENOIR
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.
 
Управління у своїй заяві вказало, що Google "не заперечував факти", і рішення про штраф було прийнято в рамках процедури угоди з американським гігантом.
 
"Управління відзначило, що Google надав преференційний режим своїм запатентованим технологіям, запропонованим під брендом Google Ad Manager", - йдеться в заяві.
 
Справа стосовно Google була відкрита регулятором на основі скарги, що надійшла в 2019 році від News Corp., французької газети Le Figaro і бельгійської медіагрупи Rossel La Voi. Потім група Le Figaro відмовилася від подальшої процедури.
 
"Це історичне рішення, тому що це перше у світі рішення, що стосується складних алгоритмічних процесів аукціону, за допомогою яких працює інтерактивна медійна реклама, яка відображається на екранах користувачів Інтернету", - сказала президент Управління з конкуренції Ізабель де Сільва.
 
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07 06 2021 16:42
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