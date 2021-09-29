Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Google оскаржив у Росії штрафи у понад $82 тисячі

Наприкінці серпня повідомлялося, що Таганський суд Москви оштрафував Facebook і Twitter на 15 млн ($202,7 тис.) і 17 млн ​​($229,7 тис.) рублів відповідно за відмову зберігати дані про російських користувачів у Росії
Таганський суд Москви зареєстрував апеляційні скарги Google на три постанови мирового судді, який 19 серпня призначив компанії штрафи на загальну суму 6 млн рублів ($82,5 тис.) за невидалення контенту, який заборонено у РФ.
Google оскаржив у Росії штрафи у понад $82 тисячі Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Інтерфакс.
 
При цьому пресслужба суду уточнила, що ще не вирішено, коли буде розглянуто ці апеляції.
 
Як повідомлялося раніше, 19 серпня Google отримав три штрафи за порушення за ч. 2 ст. 13.41 КоАП (невидалення власником ресурсу в мережі "Інтернет" інформації, якщо обов'язок щодо її видалення передбачено російським законодавством).
 
Також наприкінці серпня повідомлялося, що Таганський суд Москви оштрафував Facebook і Twitter на 15 млн ($202,7 тис.) і 17 млн ​​($229,7 тис.) рублів відповідно за відмову зберігати дані про російських користувачів у Росії. Месенджер WhatsApp, який належить Facebook, оштрафовано на 4 мільйони рублів ($54 тис.).
 
Навесні 2021 року Роскомнадзор сповільнював роботу Твіттера в країні за невиконання закону.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 09 2021 11:49
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Доломітові Альпи готують до сезону: на гірськолижних курортах Італії склали нові правила для туристів

Доломітові Альпи готують до сезону: на гірськолижних курортах Італії склали нові правила для туристів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.