НОВИНИТаганський суд Москви зареєстрував апеляційні скарги Google на три постанови мирового судді, який 19 серпня призначив компанії штрафи на загальну суму 6 млн рублів ($82,5 тис.) за невидалення контенту, який заборонено у РФ.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Google оскаржив у Росії штрафи у понад $82 тисячі
Наприкінці серпня повідомлялося, що Таганський суд Москви оштрафував Facebook і Twitter на 15 млн ($202,7 тис.) і 17 млн ($229,7 тис.) рублів відповідно за відмову зберігати дані про російських користувачів у Росії
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Інтерфакс.
При цьому пресслужба суду уточнила, що ще не вирішено, коли буде розглянуто ці апеляції.
Як повідомлялося раніше, 19 серпня Google отримав три штрафи за порушення за ч. 2 ст. 13.41 КоАП (невидалення власником ресурсу в мережі "Інтернет" інформації, якщо обов'язок щодо її видалення передбачено російським законодавством).
Також наприкінці серпня повідомлялося, що Таганський суд Москви оштрафував Facebook і Twitter на 15 млн ($202,7 тис.) і 17 млн ($229,7 тис.) рублів відповідно за відмову зберігати дані про російських користувачів у Росії. Месенджер WhatsApp, який належить Facebook, оштрафовано на 4 мільйони рублів ($54 тис.).
Навесні 2021 року Роскомнадзор сповільнював роботу Твіттера в країні за невиконання закону.
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29 09 2021 11:49 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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