Google оскаржив у Росії штрафи у понад $82 тисячі

Наприкінці серпня повідомлялося, що Таганський суд Москви оштрафував Facebook і Twitter на 15 млн ($202,7 тис.) і 17 млн ​​($229,7 тис.) рублів відповідно за відмову зберігати дані про російських користувачів у Росії

Таганський суд Москви зареєстрував апеляційні скарги Google на три постанови мирового судді, який 19 серпня призначив компанії штрафи на загальну суму 6 млн рублів ($82,5 тис.) за невидалення контенту, який заборонено у РФ.

При цьому пресслужба суду уточнила, що ще не вирішено, коли буде розглянуто ці апеляції.

Як повідомлялося раніше, 19 серпня Google отримав три штрафи за порушення за ч. 2 ст. 13.41 КоАП (невидалення власником ресурсу в мережі "Інтернет" інформації, якщо обов'язок щодо її видалення передбачено російським законодавством).

Також наприкінці серпня повідомлялося, що Таганський суд Москви оштрафував Facebook і Twitter на 15 млн ($202,7 тис.) і 17 млн ​​($229,7 тис.) рублів відповідно за відмову зберігати дані про російських користувачів у Росії. Месенджер WhatsApp, який належить Facebook, оштрафовано на 4 мільйони рублів ($54 тис.).

Навесні 2021 року Роскомнадзор сповільнював роботу Твіттера в країні за невиконання закону.