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Корея оштрафувала Google через блокування модифікацій Android

На думку регулятора, Google перешкоджала місцевим виробникам створювати моделі зі зміненими операційними системами на основі Android
Південнокорейський антимонопольний регулятор оштрафував компанію Google на 176,8 млн доларів за перешкоджання ринковій конкуренції.
Корея оштрафувала Google через блокування модифікацій Android Сергей Брин и Ларри Пейдж . Фото: dev.by
Про це повідомляє Reuters.
 
Комісія зі справедливої торгівлі Кореї (KFTC) оштрафувала Google за зловживання домінуючим становищем на ринку мобільних операційних систем і застосунків. На думку регулятора, Google перешкоджала місцевим виробникам створювати моделі зі зміненими операційними системами на основі Android.
 
У KFTC заявили, що така практика допомогла Google закріпити домінуюче становище на ринку мобільних ОС.
 
Раніше в цьому місяці парламент Південної Кореї ухвалив закон, що забороняє великим операторам магазинів застосунків, таким як Google, змушувати розробників програмного забезпечення використовувати свої платіжні системи та фактично забороняти розробникам стягувати комісію за купівлі у застосунках.
 
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14 09 2021 10:56
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