ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИПівденнокорейський антимонопольний регулятор оштрафував компанію Google на 176,8 млн доларів за перешкоджання ринковій конкуренції.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Корея оштрафувала Google через блокування модифікацій Android
На думку регулятора, Google перешкоджала місцевим виробникам створювати моделі зі зміненими операційними системами на основі Android
Сергей Брин и Ларри Пейдж . Фото: dev.by
Про це повідомляє Reuters.
Комісія зі справедливої торгівлі Кореї (KFTC) оштрафувала Google за зловживання домінуючим становищем на ринку мобільних операційних систем і застосунків. На думку регулятора, Google перешкоджала місцевим виробникам створювати моделі зі зміненими операційними системами на основі Android.
У KFTC заявили, що така практика допомогла Google закріпити домінуюче становище на ринку мобільних ОС.
Раніше в цьому місяці парламент Південної Кореї ухвалив закон, що забороняє великим операторам магазинів застосунків, таким як Google, змушувати розробників програмного забезпечення використовувати свої платіжні системи та фактично забороняти розробникам стягувати комісію за купівлі у застосунках.
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14 09 2021 10:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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