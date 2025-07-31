ШІ Google визначатиме вік і блокуватиме контент
Корпоарція Google починає використовувати штучний інтелект для автоматичного визначення віку користувачів, щоб обмежити доступ неповнолітніх до певного контенту та функцій.
Про це компанія написала у власному блозі.
Якщо система виявить, що користувачеві менше ніж 18 років, компанія автоматично активує вікові обмеження для всіх своїх сервісів. Серед них - нагадування про сон у YouTube, обмеження персоналізованих рекомендацій і реклами, вимкнення історії місцезнаходжень у Google Maps і блокування частини контенту в Play Store.
Алгоритми враховуватимуть, зокрема, історію пошуку та перегляду відео на YouTube. Спочатку нововведення запрацює для обмеженої кількості облікових записів у США, але з часом програму масштабують.
У разі помилкової ідентифікації користувачу запропонують підтвердити вік за допомогою фото документа або селфі.
Це продовження ініціативи, яку Google анонсувала ще в лютому, коли почала тестувати функцію в YouTube. У компанії зазначають, що нововведення — відповідь на суспільний і політичний тиск: у США посилюється критика щодо впливу соцмереж на дітей і підлітків, а у Великій Британії вже діє закон, який вимагає перевірки віку на платформах, як-от Discord, Reddit, Bluesky та Spotify.
Також днями ми повідомляли, що Австралія вводить обмеження на YouTube для дітей до 16 років.