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ШІ Google визначатиме вік і блокуватиме контент

31 липня 2025, 13:07
ШІ Google визначатиме вік і блокуватиме контент
Це стосуватиметься таких платформ як YouTube, Maps, Play Store.

Корпоарція Google починає використовувати штучний інтелект для автоматичного визначення віку користувачів, щоб обмежити доступ неповнолітніх до певного контенту та функцій.

Про це компанія написала у власному блозі

Якщо система виявить, що користувачеві менше ніж 18 років, компанія автоматично активує вікові обмеження для всіх своїх сервісів. Серед них - нагадування про сон у YouTube, обмеження персоналізованих рекомендацій і реклами, вимкнення історії місцезнаходжень у Google Maps і блокування частини контенту в Play Store.

Алгоритми враховуватимуть, зокрема, історію пошуку та перегляду відео на YouTube. Спочатку нововведення запрацює для обмеженої кількості облікових записів у США, але з часом програму масштабують.

У разі помилкової ідентифікації користувачу запропонують підтвердити вік за допомогою фото документа або селфі.

Це продовження ініціативи, яку Google анонсувала ще в лютому, коли почала тестувати функцію в YouTube. У компанії зазначають, що нововведення — відповідь на суспільний і політичний тиск: у США посилюється критика щодо впливу соцмереж на дітей і підлітків, а у Великій Британії вже діє закон, який вимагає перевірки віку на платформах, як-от Discord, Reddit, Bluesky та Spotify.

Також днями ми повідомляли, що Австралія вводить обмеження на YouTube для дітей до 16 років.

 

Googleнеповнолітні

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