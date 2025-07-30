Австралія вводить обмеження на YouTube для дітей до 16 років

Нововведення має захистити від впливу небезпечних онлайн-алгоритмів і ризиків для психічного здоров’я.

Влада Австралії планує заборонити використання відеохостингу YouTube дітям, молодшим за 16 років, з міркувань безпеки — щоб захистити їх від "хижацьких алгоритмів", які впливають на особистість і поведінку.

Про це заявила міністр комунікацій Аніка Уеллс, повідомляє телеканал BBC.

Поправки до законодавства, що запроваджують вікові обмеження для соціальних мереж, таких як Facebook, TikTok та Instagram, уряд Австралії почав розробляти ще у 2024 році.

Спочатку YouTube не входив до переліку платформ з обмеженим доступом, адже активно використовується в освітніх цілях у школах.

Проте тепер влада вважає, що YouTube також має підпадати під нові вимоги. Представники компанії Google, якій належить YouTube, висловили здивування таким кроком, зауваживши, що YouTube є відеоплатформою, а не соціальною мережею.