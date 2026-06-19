Австралія виділить додаткові $100 млн на військове обладнання для України
19 червня 2026, 12:08
Фото: Freedman Club
Новий пакет фінансування стане продовженням грудневого внеску розміром 50 мільйонів доларів до програми PURL.
Австралія надасть Україні додаткову допомогу у розмірі 100 мільйонів доларів на закупівлю критично важливого військового обладнання.
Про це повідомили в Міноборони країни.
Новий пакет фінансування стане продовженням грудневого внеску розміром 50 мільйонів доларів до програми PURL. Нові 100 мільйонів доларів надійдуть двома траншами по 50 мільйонів протягом наступних 12 місяців.
З урахуванням цього пакета загальний обсяг допомоги від Австралії перевищив 1,8 мільярда доларів, із яких понад 1,6 мільярда становить суто військова підтримка.
"Те, що відбувається в Україні, має значення і тут, в Індо-Тихоокеанському регіоні. Саме тому для Австралії так важливо продовжувати цей курс і підтримувати Україну доти, доки вона не досягне миру на власних умовах", – наголосив віцепрем'єр-міністр та міністр оборони Австралії Річард Марлз.