Австралія виділить додаткові $100 млн на військове обладнання для України

Новий пакет фінансування стане продовженням грудневого внеску розміром 50 мільйонів доларів до програми PURL.

Австралія надасть Україні додаткову допомогу у розмірі 100 мільйонів доларів на закупівлю критично важливого військового обладнання.

Про це повідомили в Міноборони країни.

Новий пакет фінансування стане продовженням грудневого внеску розміром 50 мільйонів доларів до програми PURL. Нові 100 мільйонів доларів надійдуть двома траншами по 50 мільйонів протягом наступних 12 місяців.

З урахуванням цього пакета загальний обсяг допомоги від Австралії перевищив 1,8 мільярда доларів, із яких понад 1,6 мільярда становить суто військова підтримка.

"Те, що відбувається в Україні, має значення і тут, в Індо-Тихоокеанському регіоні. Саме тому для Австралії так важливо продовжувати цей курс і підтримувати Україну доти, доки вона не досягне миру на власних умовах", – наголосив віцепрем'єр-міністр та міністр оборони Австралії Річард Марлз.