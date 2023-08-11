Google почав блокувати підсанкційні російські компанії

Компанія Google почала блокувати корпоративні сервіси Googlе Workspace компаніям, які потрапили під санкції США.

Про це повідомляє Комерсант.

За словами співрозмовників у двох великих IT-компаніях, сьогодні вночі компанія почала масово блокувати російським фірмам сервіси Google Workspace, які використовуються для корпоративної пошти, Google документів, Google дисків і тд.

Американська корпорація аргументувала блокування відправкою "спам-повідомлень".

В травні минулого року Google заявивла, що має намір ліквідувати російське ТОВ "Гугл" і вивезти за кордон співробітників, які захочуть продовжити працювати в американській компанії, а в червні ТОВ "Гугл" подало заяву про власне банкрутство.

Американська компанія може заблокувати акаунти за порушення правил використання сервісів.

За словами керивніка російської фірми Softline, поки що сплеску блокувань не спостерігалося. Джерело, близьке до Google, стверджує, що змін у доступі до сервісів Workspace в росії навмисно не вводилося.