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Work.ua припиняє співпрацю з компаніями, які працюють на ринку росії

10 серпня 2023, 21:44
Work.ua припиняє співпрацю з компаніями, які працюють на ринку росії
Фото: work.ua
Найбільший в Україні сайт пошуку роботи та працівників від сьогодні припиняє надавати будь-які послуги компаніям-роботодавцям, які не вийшли з російського ринку.

Мова йде про Ашан, МЕTRO, LC Waikiki, OTP Bank, Sengenta і багато інших брендів.

Про це йдеться на сайті work.ua.

"Відсьогодні work.ua припиняє надавати будь-які послуги компаніям та брендам, що не вийшли з російського ринку, і розриває з ними всі контракти. Ми також закликаємо інші бізнеси та людей зробити такий крок — відмовитись від будь-якої співпраці з ними", - заявив співзасновник і генеральний директор сервісу Артур Міхно.

Він додав, що фірма розриває контракти на суму понад 5 млн грн на рік і повертає гроші їхнім власникам.

"Ринок праці в Україні відновився. Ви точно зможете знайти роботу в українських та міжнародних бізнесах, що не торгують людяністю і не роблять бізнес в країні, яка несе смерть", - додав Міхно.

В санкційному списку сервісу наразі присутні 20 компаній, які НАЗК визнало міжнародними спонсора війни. 

Так, насьогодні НАЗК внесло до списку спонсорів війни такі компанії, як Bacardi, Geely, Xiaomi, банк Raiffeisen, Ашан, Mondelez, Procter&Gamble, Metro та SLB.
РосіяНАЗКWork.ua

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