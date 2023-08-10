Work.ua припиняє співпрацю з компаніями, які працюють на ринку росії

Найбільший в Україні сайт пошуку роботи та працівників від сьогодні припиняє надавати будь-які послуги компаніям-роботодавцям, які не вийшли з російського ринку.

Мова йде про Ашан, МЕTRO, LC Waikiki, OTP Bank, Sengenta і багато інших брендів.

Про це йдеться на сайті work.ua.

"Відсьогодні work.ua припиняє надавати будь-які послуги компаніям та брендам, що не вийшли з російського ринку, і розриває з ними всі контракти. Ми також закликаємо інші бізнеси та людей зробити такий крок — відмовитись від будь-якої співпраці з ними", - заявив співзасновник і генеральний директор сервісу Артур Міхно.

Він додав, що фірма розриває контракти на суму понад 5 млн грн на рік і повертає гроші їхнім власникам.

"Ринок праці в Україні відновився. Ви точно зможете знайти роботу в українських та міжнародних бізнесах, що не торгують людяністю і не роблять бізнес в країні, яка несе смерть", - додав Міхно.

В санкційному списку сервісу наразі присутні 20 компаній, які НАЗК визнало міжнародними спонсора війни.