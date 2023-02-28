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ПОЛІТИКА

Компанія Metro продовжує розвивати свій бізнес в рф

28 лютого 2023, 19:30
Компанія Metro продовжує розвивати свій бізнес в рф
Джерело: outsignal.com
Її ключовий акціонер має газовий та банківський бізнес в рф.

Національне агентство з питань запобігання корупції через позицію керівництва компанії продовжувати діяльність в росії внесло компанію Metro Cash&Carry до переліку міжнародних спонсорів війни.

Про це повідомляє НАЗК.

Окрім бізнесу в сфері ритейлу, інтереси керівництва компанії тісно пов’язані зі стратегічними галузями російської економіки, зокрема  нафтогазовою та банківською сферами, що напряму впливає на підтримку російського військово-промислового комплексу.

Зокрема ключовий акціонер Metro Cash&Carry Даніель Кретинські контролює EP Infrastructure (EPIF), що володіє майже половиною, а сама 49%, компанії Eustream. Остання є управлінцем газотранспортної системи, що транспортує російський газ до Центральної та Східної Європи.

Також компанія визнає прийнятною сплату картками "Мір" (проект "Сбербанку") та реалізацію нових проектів у росі, як от відкриття мережі продуктових магазинів малого формату "Фасоль".

В НАЗК зазначили, що внесення компанії до переліку "міжнародних спонсорів війни" має спонукати їх до почуття сорому та закриття бізнесу в росії.

"Інститут репутації відіграє зараз ключову роль у світі міжнародних корпорацій. Усі включені до переліку міжнародних спонсорів війни компанії вносяться до бази даних World-Check — бази даних осіб і організацій із підвищеним ризиком, яка використовується в усьому світі для виявлення та управління фінансовими, регуляторними та репутаційними ризиками", - зазначили в агентстві.  

Раніше до  списку міжнародних спонсорів війни НАЗК вже включило компанії Procter&Gamble, OpenWay Group, Danieli, TMS Tankers Ltd., Minerva Marine Inc., Thenamaris Ships Management, Delta Tankers Ltd., Dynacom Tankers Management Ltd., Leroy Merlin, ComNav Technology, Mondi Group/Mondi PLC, eKassir, Liberian International Ship & Corporate Registry та Bonduelle. Днями сюди ж додали французьку корпорацію Auchan Holding.

Нагадаємо, російський "Ашан" постачав товари для російських військових на територіях окупованих областей України.

війнабізнес в рфКомпанія Metro

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