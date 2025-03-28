Signalgate: новий виклик. Влада США порушує нацбезпеку з метою порушення прав громадян – Тімоті Снайдер

Відомий американський історик та професор тепер вже Торонтського університету Тімоті Снайдер пояснює, чому використання Signal високопосадовцями США не лише протизаконно, але й порушує права американців. Він вважає, що ці посадовці використовують незаконні засоби комунікації заради встановлення тиранії в США.

Звичний ризик для правової республіки, такої як наша, – це коли уряд заявляє, що він повинен порушувати наші права заради національної безпеки. У Signalgate ми зіткнулися з новим викликом: урядом, який нахабно ризикує національною безпекою, щоб зберегти свою здатність репресувати своїх громадян.

Ми бачимо цю традиційну проблему в депортаціях до сальвадорського ГУЛАГу. Нам кажуть, що уряд знає, хто є терористом; що ми повинні довіряти його судженням; і що ми повинні прийняти його дії. Аргументація, як завжди, полягає в тому, що існує якась виняткова ситуація – в даному випадку "вторгнення". Якщо ми визнаємо, що уряд вирішує, що є винятковим, то виняток стає правилом. Це працює психологічно, тому що ми можемо повірити (навіть якщо це зазвичай неправда), що ми, незаарештовані й недепортовані, знаходимося в більшій безпеці.

Але у Signalgate-скандалі ми стикаємося з чимось більш жахливим: наш уряд відкрито ставить під загрозу нашу національну безпеку, тим самим ще більше порушуючи наші права.

Дозвольте пояснити.

15 березня високопосадовці Маска-Трампа вели груповий чат у месенджері Signal про бомбардування Ємену, серед них був і журналіст. Джефф Голдберг, який опинився в одній з найдивніших ситуацій в історії журналістики, відповів 24 березня стриманим фактичним викладом того, що сталося в чаті, перш ніж видалитися. Білий дім і його союзники підтвердили, що все це відбувалося, але заперечили, що це мало якесь значення.

Щоб зрозуміти, що є новим і що є загрозливим, давайте на мить зупинимося на традиційному гамбіті, який полягає в тому, що ми повинні пожертвувати однією річчю (свободою), щоб отримати іншу (безпеку). Маск-Трамп посилається на "національну безпеку" як на причину, чому він не повинен ділитися фактами про свої депортаційні дії з суддями, і ширше – як на аргумент, чому він може депортувати будь-кого і будь-коли без належної правової процедури або взагалі без будь-якого обґрунтування. Твердження тут старомодне: ми повинні обміняти права на безпеку. І результат також традиційний: якщо ми купимося на цей аргумент, то втратимо і те, і інше. Якщо будь-кого можуть депортувати в будь-який час і без жодної причини, то ми, очевидно, не тільки менш вільні, але й в меншій безпеці, як окремі особи та як нація.

У конституційній республіці, такій як наша, свобода і безпека ґрунтуються на верховенстві права. У правовій державі ми можемо розраховувати на те, що уряд не заарештує нас і не депортує без належної правової процедури й без надання певного обґрунтування. Це означає, що влада повинна надати суду обґрунтування для того, щоб взяти під контроль ваше фізичне тіло. Логічно та історично це лежить в основі всієї нашої традиції прав. Індивідуальне тіло стоїть на першому місці; уряд повинен мати вагомі юридичні підстави для його обмеження.

З цієї логіки, яка зміцнювалася від Великої хартії вольностей вісімсот років тому, до перших англійських постанов про habeas corpus чотириста років тому, до американської Конституції, випливає корисний визвольний скептицизм щодо цілей уряду. Влада завжди знайде причини не сприймати людину всерйоз і, якщо їй дозволять, змовиться між собою, щоб обмежити наші тіла й зробити нас не вільними. Саме з цієї причини ми маємо низку законів, таких як Федеральний закон про державні документи, мета яких – переконатися, що ми знаємо, чим займається наш уряд. Справа не лише в тому, що ми хочемо, щоб у них була причина вилучати наші тіла. Ми хочемо, щоб у нас була можливість протистояти урядові, який з тиранічних міркувань замишляє подібні речі.

Ця логіка свободи та тиранії пояснює, чому державні службовці, такі як учасники чату Signal, зобов'язані записувати свою взаємодію. Майкл Волц, який ініціював розмову, налаштував повідомлення Signal на самознищення. Це є порушенням Федерального закону про записи та інших чинних законів, основною метою яких є захист людей від змови уряду. Отже, дії Волца вказують на тривожну закономірність. Signalgate шокує сам по собі. Але, можливо, ще більше занепокоєння виникає, коли ми починаємо розуміти, чому люди в чаті використовували Signal для вироблення і реалізації політики. Вони ризикували національною безпекою, роблячи це. Але це було того варте, мабуть, тому, що Signal дозволяє їм заперечувати права американців.

Давайте прояснимо проблему національної безпеки. Для більшості з нас Signal є безпечною платформою, і я не маю наміру перешкоджати її використанню приватними особами. Але вищим посадовим особам держави категорично заборонено формувати політику на цій платформі, оскільки вона менш захищена, ніж відповідні урядові пристрої. Схоже, що деякі учасники цього чату Signal були дуже вразливі до фішингових атак, оскільки їхні номери були у відкритому доступі. Ми знаємо, що росія намагається зламати Signal, хоча, якби росіяни мали ці дані, їм не потрібно було б робити дуже складні хакерські атаки. У Signal можна випадково додати учасника до групового чату або розмови, не знаючи, хто ця людина. На державних платформах це неможливо. А на Signal можна піти далі та поділитися важливою інформацією, наприклад, про заплановану або поточну військову операцію, яка саме і відбулася 15 березня.

Як би хто не ставився до тієї чи іншої військової операції, важко не погодитися з тим, що краще, принаймні для американців, які беруть у ній участь (вцілілі родичі загиблих єменських цивільних можуть мати інші погляди), якщо плани не будуть транслюватися по всьому світу до того, як вони будуть втілені в життя. Використання Signal передбачає використання особистих телефонів, в чому деякі учасники більш-менш зізналися (Тулсі Габбард відмовилася говорити; Стів Віткофф, намагаючись відвести від себе звинувачення в тому, що він користувався своїм особистим телефоном в Кремлі, зізнався, що приєднався до чату на ньому після того, як покинув росію). А використання особистих телефонів відкриває цілу низку нових вразливостей, включаючи досить поширений ізраїльський додаток Pegasus.

Але ось у чому суть: влада знала про ці ризики для національної безпеки й вважала, що на них варто піти, і не просто так. Я припускаю, що ця причина полягає в тому, що чати Signal надають американській владі прикриття для планування порушень прав людини.

Важливо розуміти, що ризик є системним. Ми знаємо про один випадок використання Signal і про один витік. Але інші витоки майже напевно вже відбулися. Ми знаємо про цей конкретний випадок, тому що випадково додана особа виявилася дуже відповідальним репортером, який написав про інцидент. Припущення, що Джеффрі Голдберг – єдина людина, яку ненавмисно додали до групи національної безпеки, лише тому, що це єдиний випадок, про який ми знаємо, є нісенітницею.

Отже, люди в груповому чаті порушували закон, правила своїх відомств, ігнорували поради своїх відомств і ставили під загрозу національну безпеку. Інформація, якою вони обмінювалися, якби вона потрапила до рук будь-кого, хто не є високовідповідальним репортером, могла б скомпрометувати не лише цю атаку зокрема, але й методи США загалом. Це також могло б послужити основою для шантажу американських чиновників. Дійсно, наскільки нам відомо, інформація, яка просочилася в попередніх розмовах через Signal або на інших платформах з особистих телефонів, може бути основою для шантажу американських чиновників прямо зараз. Але використання Signal і особистих телефонів, схоже, є нормою для Маска-Трампа. Дійсно, адміністрація не подає жодних ознак того, що це зміниться.

Зі змісту групового чату зрозуміло, що Signal (і, знову ж таки, ймовірно, на особистих телефонах) – це стандартний спосіб спілкування високопосадовців Маска і Трампа між собою. Цей груповий чат явно посилався на інший. На початку цього чату був протокол, який здавався знайомим кожному. Він передбачав додавання людей, чиї номери Signal були відомі, так, ніби це була стандартна процедура. Ніхто під час чату не написав нічого на кшталт: "Агов, чому ми використовуємо Signal?" Причина, найімовірніше, полягає в тому, що всі вони роблять це щодня.

Використання Signal дозволяє американській владі порушувати права американців. Signal привабливий не тим, що він захищений від іноземних супротивників, що не так, а тим, що він захищений від американських громадян і американських суддів. Функція автоматичного видалення, якою користувався Майк Волц, порушує закон. Але найголовніше – це мета цього закону: захистити права американців від їхнього уряду. Функція тимчасового видалення дозволяє американським чиновникам бути впевненими, що їхні комунікації ніколи не будуть записані, а отже, вони можуть конспіруватися без жодного шансу, що їхні дії стануть відомі громадянам в той час або в будь-який інший момент.

Усі учасники цього групового чату, включно з віцепрезидентом, директором Національної розвідки, радником з національної безпеки й державним секретарем, знали, що те, що вони робили, суперечило правилам, інструкціям і закону. Але вони робили це, на мою думку, саме тому, що це дозволяло їм або їхнім колегам ставити під загрозу права американців.

Інакше кажучи, варто було ризикувати життям американських солдатів за кордоном, щоб мати можливість порушувати права американських цивільних вдома.

Якщо Signal використовується для найбільш чутливих дискусій про національну безпеку, розумно запитати, чи використовується він також для обговорення чутливих питань внутрішньої політики – наприклад, при обговоренні депортацій до сальвадорського ГУЛАГу або планів нападів на інших осіб. Якщо це так, то уявіть собі: коли уряд збирається вас депортувати, він робитиме це в додатку, який дозволяє зберегти ці обговорення в таємниці, але не від іноземних супротивників, а від вас і від суддів.

Суддя Джеймс Боасберг головує у справі про депортацію з Сальвадору. Тепер він також головуватиме у справі Signalgate, в якій учасників чату звинувачують у порушенні Федерального закону про записи. В одному випадку уряд непереконливо посилається на національну безпеку, щоб зберегти секрети; в іншому – відкрито порушує національну безпеку, щоб зберігати секрети. Я думаю, що ці два випадки пов'язані між собою не лише концептуально, але й технологічно. Вони демонструють обидва види аргументів на користь авторитарного правління, традиційний і новий. Але, швидше за все, вони обидва пов'язані з використанням "Сигналу". Можливо, суддя скористається нагодою і запитає про це.

Хоча люди Маска і Трампа продовжують говорити, що ми повинні пожертвувати нашими правами заради національної безпеки, вони також починають говорити, що вважають за доцільне порушувати національну безпеку, щоб мати інструменти, які дозволяють їм порушувати наші права. У Signalgate ми бачимо перехід від традиційного виправдання авторитарних практик до відкритого прийняття тиранії заради неї самої.

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